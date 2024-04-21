Тиаго Силва готовится объявить о своем уходе из "Челси"

Тиаго Силва Защитник Тиаго Силва принял решение насчет своего будущего в "Челси" и в ближайшие дни собирается сделать заявление насчет этого.

Накануне "Челси" потерпел поражение 1:0 от "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии, лишившись возможности завершить этот сезон с трофеем.

После финального свистка в матче на "Уэмбли" Силва был в слезах, и это непроста. Дело в том, что 39-летний бразилец готовится подтвердить свой уход из лондонского клуба.

"Принял ли я решение насчет ухода из "Челси"? Вы узнаете в ближайшие дни. Я не хочу ничего говорить сейчас, после поражения. Я расстроен результатом, но рано или поздно появятся новости".

"Я принял решение у себя в голове, но это не тот момент, чтобы им поделиться", — цитирует Силву Evening Standard.

Добавим, Силва выступает за "Челси" после своего перехода свободным агентом из ПСЖ в 2020 году. В 2021 Тиаго выиграл с "синими" Лигу Чемпионов.


Метки Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2024 14:00

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  1. largo-winch 21.04.2024 15:53 # largo-winch
    Крыса

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  2. memfis63 21.04.2024 14:35 # memfis63
    норм этих лохов подоил

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  3. skydreams 21.04.2024 14:33 # skydreams
    зачем ему уходить, если он в 39 лет на голову выше всех наших нигеров-защитников...

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  4. yamateh 21.04.2024 14:32 # yamateh
    Настоящий боец и капитан. Уважение!
    Вчера после матча пустил слезу, хотя ему уже 39, вот в чем отличие футболиста, которому не насрать на трофеи в отличие от всяких макак типа Маудеке и Никласа

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