Тиаго Силва готовится объявить о своем уходе из "Челси"
Защитник Тиаго Силва принял решение насчет своего будущего в "Челси" и в ближайшие дни собирается сделать заявление насчет этого.
Накануне "Челси" потерпел поражение 1:0 от "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии, лишившись возможности завершить этот сезон с трофеем.
После финального свистка в матче на "Уэмбли" Силва был в слезах, и это непроста. Дело в том, что 39-летний бразилец готовится подтвердить свой уход из лондонского клуба.
"Принял ли я решение насчет ухода из "Челси"? Вы узнаете в ближайшие дни. Я не хочу ничего говорить сейчас, после поражения. Я расстроен результатом, но рано или поздно появятся новости".
"Я принял решение у себя в голове, но это не тот момент, чтобы им поделиться", — цитирует Силву Evening Standard.
Добавим, Силва выступает за "Челси" после своего перехода свободным агентом из ПСЖ в 2020 году. В 2021 Тиаго выиграл с "синими" Лигу Чемпионов.
21.04.2024 14:00
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Последние комментарии:
Крыса
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норм этих лохов подоил
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зачем ему уходить, если он в 39 лет на голову выше всех наших нигеров-защитников...
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Настоящий боец и капитан. Уважение!
Вчера после матча пустил слезу, хотя ему уже 39, вот в чем отличие футболиста, которому не насрать на трофеи в отличие от всяких макак типа Маудеке и Никласа
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