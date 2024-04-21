Тиаго Силва готовится объявить о своем уходе из "Челси"

Защитник Тиаго Силва принял решение насчет своего будущего в "Челси" и в ближайшие дни собирается сделать заявление насчет этого.

Накануне "Челси" потерпел поражение 1:0 от "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии, лишившись возможности завершить этот сезон с трофеем.



После финального свистка в матче на "Уэмбли" Силва был в слезах, и это непроста. Дело в том, что 39-летний бразилец готовится подтвердить свой уход из лондонского клуба.



"Принял ли я решение насчет ухода из "Челси"? Вы узнаете в ближайшие дни. Я не хочу ничего говорить сейчас, после поражения. Я расстроен результатом, но рано или поздно появятся новости".



"Я принял решение у себя в голове, но это не тот момент, чтобы им поделиться", — цитирует Силву Evening Standard.



Добавим, Силва выступает за "Челси" после своего перехода свободным агентом из ПСЖ в 2020 году. В 2021 Тиаго выиграл с "синими" Лигу Чемпионов.