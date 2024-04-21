"Спортинг" опасается исхода звезд в случае расставания с Аморимом

"Спортинг" опасается исхода игроков, если главный тренер Рубен Аморим согласится на работу в "Ливерпуле".

Аморим остается кандидатом номер один "Ливерпуля" на роль преемника для Юргена Клоппа, несмотря на то, что ранее в апреле Рубен опроверг появившиеся в прессе слухи о договоренности с "красными".



В данный момент "Спортинг" приближается к чемпионскому титулу в своем первенстве, а в следующем месяце сыграет в финале Кубка Португалии, и именно на этом сейчас сосредоточен сейчас Аморим.



Великолепный сезон в исполнении "Спортинга" привлек огромный интерес со стороны грандов Премьер-Лиги к звездам команды Аморима.



Речь идет об игроках вроде защитников Усмана Диоманде и Гонсанлу Инасиу, нападающего Виктора Дьекереша. В Лиссабоне опасаются, что они устремятся на выход, если Аморим отправится в "Ливерпуль", сообщает Daily Mirror.



Контракты Диоманде, Инасиу и Дьекереша предусматривают отступные в размере 68, 51 и 86 миллионов фунтов, соответственно, однако заинтересованные клубы могут попытаться договориться на меньшие деньги.