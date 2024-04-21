"Астон Вилла" хочет Кукурелью

"Астон Вилла" заинтересована в приобретении левого защитника "Челси" Марка Кукурельи.

В данный момент "Вилла" занимает четвертое место в Премьер-Лиге, и перспектива попасть в Лигу Чемпионов заставляет бирмингемский клуб искать соответствующее усиление.



По информации TEAMtalk, левый фланг обороны — одна из позиций, которые "Вилла" собирается укрепить грядущим летом, и здесь целью бирмингемцев является Кукурелья.



Кукурелья не чувствует себя счастливым в "Челси" и, как ожидается, будет открыт к смене клуба летом. Несмотря на определенные успехи в последние недели, Марк так толком и не заиграл у "синих" после своего перехода из "Брайтона" за 65 миллионов фунтов в 2022 году.



В качестве альтернативы 25-летнему испанцу "Вилла" рассматривает Кирана Тирни, который принадлежит "Арсеналу", но этот сезон проводит за "Реал Сосьедад" на правах аренды.