Тен Хаг заявил, что только однажды мог выставить сильнейший состав за полтора сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что за все время работы в Англии он только однажды мог выставить сильнейший состав.

К воскресному полуфиналу Кубка Англии "Юнайтед" подходит с обилием травм. Особенно сложная ситуация в центре обороны, где у Тен Хага остался только Харри Магуайр.



И хотя травмы являются неотъемлемой частью футбола, Тен Хаг не считает сложившуюся ситуацию нормальной. Эрик чувствует, что это оказывает большое влияние на результаты.



"За 18 месяцев мне никогда не удавалось выставить свой наиболее предпочтительный состав, потому что игроки были травмированы. Это беспокоит меня".



"Вообще, матч против "Манчестер Сити" дома в прошлом сезоне был единственным, когда у меня был полный выбор игроков, и я мог выставить желаемый состав. Во всех остальных матчах всегда имел место аспект, касающийся травм, и нам приходилось справляться с этим. Травмы — это нормально в футболе, но не в таком количестве".



"Когда у тебя так много травм на ключевых позициях, как у нас, ты не можешь добиваться желаемых результатов. Такова моя правда. У других может быть своя правда, но я не могу расходовать свою энергию на них", — цитирует Тен Хага Sky Sports.