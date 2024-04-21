"Реал" — фаворит в борьбе за Бернарду Силву

"Реал" стал фаворитом в борьбе за полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву.

Особенность контракта Силвы с "Сити" такова, что грядущим летом Бернарду может быть выкуплен за фиксированную сумму в 50 миллионов фунтов.



Ранее Силву связывали с отъездом в Саудовскую Аравию, однако у Бернарду хватает вариантов в Европе, где за ним следят "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Бавария", а также "Арсенал".



Как утверждает Daily Star, сам Силва предпочитает перебраться в Испанию, если ему суждено покинуть Манчестер грядущим летом, а поскольку "Барселона" испытывает серьезные финансовые затруднения, направлением номер один для Бернарду является Мадрид.



В минувшую среду Силва совершил роковую осечку в серии послематчевых пенальти против "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, однако это никак не повлияло на репутацию 29-летнего португальца, сыгравшего ключевую роль в успехах "Сити" при Хосепе Гвардиоле.



Поскольку карьера Луки Модрича близится к своему концу, "Реал" находится в поисках опытного полузащитника, и Силва идеально годится на эту роль.