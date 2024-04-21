Тен Хаг готов покинуть МЮ, если не получит гарантий от Рэтклиффа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов уйти в отставку в конце сезона, если не получит гарантий от нового совладельца куба сэра Джима Рэтклиффа насчет своего будущего.

В концовке этого сезона Тен Хаг продолжает сражаться за свое будущее, и Эрик просто обязан побеждать "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии в воскресенье.



После окончания сезона у Тен Хага останется только один год по контракту, но "Юнайтед" пока не начинал переговоры с Эриком о новой сделке и не спешит пользоваться своей опцией продления на 12 месяцев.



Как сообщает Daily Mirror, ссылаясь на близкие к Тен Хагу источники, Эрик может покинуть "Юнайтед" по своей инициативе, даже если избежит увольнения.



Тен Хаг хочет получить ясные гарантии насчет того, что новое руководство "Юнайтед" видит его правильным человеком, который поведет клуб вперед. Эрик не желает чувствовать себя обреченным.



Выходом из ситуации для Тен Хага может стать возвращение в "Аякс", откуда он и отправился в "Юнайтед" летом 2022. Клуб из Амстердама по-прежнему готов принять Эрика обратно, несмотря на увольнение своего исполнительного директора Алекса Кроеса, который приходится близким другом агенту наставника "Юнайтед" Кису Восу.