Артета поддержал Гвардиолу и призвал беречь игроков

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета присоединился к своему коллеге Хосепу Гвардиолы из "Манчестер Сити" в критике расписания.

После победы 1:0 над "Челси" в субботу Гвардиола пожаловался, что его команде пришлось играть этот полуфинал Кубка Англии спустя всего три дня после утомительнейшего матча против "Реала" в Лиге Чемпионов.



Позже в субботу "Арсенал" одержал победу 0:2 над "Вулверхэмптоном", благодаря чему возглавил Премьер-Лигу, и Артета тоже выразил свое возмущение тем, что "канониры" имели так мало времени на отдых после Лиги Чемпионов.



"Дело не в нас, не в Пепе или мне, дело в благополучии игроков. Когда выступаешь в европейском соревновании, каждая команда должна там выступать, находясь в одинаковых условиях".



"Нельзя, чтобы вас ставили в Премьер-Лиге или Кубке Англии против команды, которая не играла семь дней или не играла за три дня до этого и имела больше времени на восстановление. Это неправильно".



"С какого ракурса ни посмотри, это неправильно. Если вы хотите беречь игроков, то нужно относиться к ним как к главным героям".



"Давайте беречь игроков и делать все возможное, обеспечивая им максимальное время, чтобы они восстановились и проявили себя, устраивая шоу каждую неделю".



"Мы остались в Мюнхене на ночь и поспали час или два. Затем мы проснулись, начали говорить о "Вулверхэмптоне" и о том, как нам привести игроков в лучшее душевное и физическое состояние для достижения победы в матче".



"Парни были невероятны, персонал был невероятен. Работать с ними одно удовольствие".



"Мы осознали, что, если ты хочешь выступать в больших соревнованиях, сражаться за Лигу Чемпионов, сражаться за Премьер-Лигу, этот уровень требует от тебя кое-чего особенного".



"Вы должны уметь делать нечто особенное, любить сражаться и раскрывать себя, когда это необходимо, для достижения желаемого результата. Думаю, парни справились с этим очень хорошо сегодня", — цитирует Арету Evening Standard.