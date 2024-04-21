34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 21 апреля, четырьмя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 15:00



"Эвертон" выиграл лишь один из 15 последних матчей в Премьер-Лиге (6 ничьих, 8 поражений). "Ноттингем Форест" только однажды сохранил свои ворота на замке в 22 последних поединках чемпионата — против "Вест Хэма" дома в феврале (2:0). "Ириски" проиграли лишь одну из восьми последних встреч с "лесниками" (5 побед, 2 ничьи).



"Эвертон" надеется, что Джаррад Брантуэйт, Идрисса Гейе и Доминик Калверт-Левин залечат свои болячки вовремя, а вот Шеймус Коулмен и Натан Паттерсон едва ли поправятся к воскресенью.



Вингер "Форест" Энтони Эланга, пропустивший матч против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд, готов вернуться, но Вилли Боли и Тайво Авоньи по-прежнему отсутствуют.



АСТОН ВИЛЛА — БОРНМУТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



После поражения 0:4 от "Тоттенхэма" в марте "Астон Вилла" не проиграла ни одного из четырех последующих домашних матчей во всех соревнованиях (3 победы, 1 ничья). "Борнмут" потерпел только одно поражение в семи последних поединках Премьер-Лиги (4 победы, 2 ничьи). "Вилланы" выиграли лишь две из семи встреч с "вишенками" в Премьер-Лиге (1 ничьи, 4 поражения).



Крайний защитник "Виллы" Алекс Морено пропустит несколько недель с травмой икроножной мышцы. Николо Дзаньоло под вопросом. Дуглас Луис дисквалифицирован.



Нападающий Антуан Семеньо снова готов играть за "Борнмут". Крис Мефем, Тайлер Адамс и Луис Синистерра травмированы.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВЕСТ ХЭМ 17:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Кристал Пэлас", который в прошлый уикенд одолел "Ливерпуль" со счетом 0:1, еще не удавалось оформить две победы подряд. "Вест Хэм" одержал только две победы, играя в чемпионате после матчей Лиги Европы в этом сезоне. В каждой из 13 последних встреч "орлов" и "молотобойцев" забивали и те, и другие.



Защитник "Пэлас" Роб Холдинг вернулся в строй. Крис Ричардс, Джоэл Уорд и Уилл Хьюз под вопросом. Джефферсон Лерма травмирован.



Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн под вопросом, сыграв против "Байера" в Лиге Европы на уколах. Также медикам нужно оценить состояние Альфонса Ареоля, Найефа Агерда, Диноса Мавропаноса и Калвина Филлипса.



ФУЛХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В 15 последних домашних матчах Премьер-Лиги "Фулхэм" пропустил только 13 голов, оформив шесть "клин-шитов". "Ливерпуль" одержал лишь шесть побед в 18 последних выездах в Лондон в рамках чемпионата (7 ничьих, 5 поражений). "Дачники" выиграли только одну из 13 последних встреч с "красными" во всех соревнованиях (3 ничьи, 9 поражений).



У "Фулхэма" нет новых кадровых проблем. Том Кэрни может заменить Сашу Лукича в полузащите.



Впервые за несколько недель в стартовом составе "Ливерпуля" на матч Премьер-Лиги может выйти Трент Александер-Арнольд, заменив травмированного Конора Брэдли. Жоэль Матип и Тиаго Алькантара по-прежнему травмированы.