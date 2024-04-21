34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Бернд Лено и Дарвин Нуньес В воскресенье, 21 апреля, четырьмя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 15:00

"Эвертон" выиграл лишь один из 15 последних матчей в Премьер-Лиге (6 ничьих, 8 поражений). "Ноттингем Форест" только однажды сохранил свои ворота на замке в 22 последних поединках чемпионата — против "Вест Хэма" дома в феврале (2:0). "Ириски" проиграли лишь одну из восьми последних встреч с "лесниками" (5 побед, 2 ничьи).

"Эвертон" надеется, что Джаррад Брантуэйт, Идрисса Гейе и Доминик Калверт-Левин залечат свои болячки вовремя, а вот Шеймус Коулмен и Натан Паттерсон едва ли поправятся к воскресенью.

Вингер "Форест" Энтони Эланга, пропустивший матч против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд, готов вернуться, но Вилли Боли и Тайво Авоньи по-прежнему отсутствуют.

АСТОН ВИЛЛА — БОРНМУТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз

После поражения 0:4 от "Тоттенхэма" в марте "Астон Вилла" не проиграла ни одного из четырех последующих домашних матчей во всех соревнованиях (3 победы, 1 ничья). "Борнмут" потерпел только одно поражение в семи последних поединках Премьер-Лиги (4 победы, 2 ничьи). "Вилланы" выиграли лишь две из семи встреч с "вишенками" в Премьер-Лиге (1 ничьи, 4 поражения).

Крайний защитник "Виллы" Алекс Морено пропустит несколько недель с травмой икроножной мышцы. Николо Дзаньоло под вопросом. Дуглас Луис дисквалифицирован.

Нападающий Антуан Семеньо снова готов играть за "Борнмут". Крис Мефем, Тайлер Адамс и Луис Синистерра травмированы.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ВЕСТ ХЭМ 17:00

В этом сезоне Премьер-Лиги "Кристал Пэлас", который в прошлый уикенд одолел "Ливерпуль" со счетом 0:1, еще не удавалось оформить две победы подряд. "Вест Хэм" одержал только две победы, играя в чемпионате после матчей Лиги Европы в этом сезоне. В каждой из 13 последних встреч "орлов" и "молотобойцев" забивали и те, и другие.

Защитник "Пэлас" Роб Холдинг вернулся в строй. Крис Ричардс, Джоэл Уорд и Уилл Хьюз под вопросом. Джефферсон Лерма травмирован.

Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн под вопросом, сыграв против "Байера" в Лиге Европы на уколах. Также медикам нужно оценить состояние Альфонса Ареоля, Найефа Агерда, Диноса Мавропаноса и Калвина Филлипса.

ФУЛХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз

В 15 последних домашних матчах Премьер-Лиги "Фулхэм" пропустил только 13 голов, оформив шесть "клин-шитов". "Ливерпуль" одержал лишь шесть побед в 18 последних выездах в Лондон в рамках чемпионата (7 ничьих, 5 поражений). "Дачники" выиграли только одну из 13 последних встреч с "красными" во всех соревнованиях (3 ничьи, 9 поражений).

У "Фулхэма" нет новых кадровых проблем. Том Кэрни может заменить Сашу Лукича в полузащите.

Впервые за несколько недель в стартовом составе "Ливерпуля" на матч Премьер-Лиги может выйти Трент Александер-Арнольд, заменив травмированного Конора Брэдли. Жоэль Матип и Тиаго Алькантара по-прежнему травмированы.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2024 07:00

Количество просмотров Просмотров: 680

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 21.04.2024 09:16 # largo-winch
    Пидарасы.

    (ответить)

  2. muhamfaizov-lfc 21.04.2024 08:40 # muhamfaizov-lfc
    нормально членси окропили вчера, не насосали на пенальти и плачут

    (ответить)

  3. satellite 21.04.2024 07:44 # satellite
    самые большие долбаебы на свете:
    тихини
    андреи афанасьевы
    фанаты запулульцев

    (ответить)

  4. burnley 21.04.2024 07:20 # burnley
    Матч Челси-Сити не смотрел, но бля, как там можно было не назначить пеналь за игру рукой Грилиша?

    Ебаный-бобаный, что с судейством происходит в АПЛ вообще? Я просто не понимаю, как при наличии VAR можно так непоследовательно продолжать судить?

    Квалификация английских арбитров просто не соответствует уровню соревнования.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: