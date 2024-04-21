Удоджи уже не сыграет в этом сезоне
Левый защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи уже не сыграет в этом сезоне после перенесенной операции.
О том, что он был прооперирован, Удоджи сообщил лично своим подписчикам в инстаграме, не уточняя характер травмы.
Удоджи сыграл 30 матчей за во всех соревнованиях в своем дебютном сезоне за "Тоттенхэм", который согласовал его приобретение у "Удинезе" за 21 миллион фунтов еще в августе 2022.
Помимо своих основных обязанностей как защитника, 21-летний итальянец нигерийского происхождения проявил себя в атаке, забив два гола и отдав три результативные передачи в этом сезоне.
Добавим, в данный момент в лазарете "шпор" также находятся Фрэйзер Форстер, Райан Сессеньон и Манор Соломон.
21.04.2024 06:00
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