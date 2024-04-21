Левый защитник "Тоттенхэма" Дестини Удоджи уже не сыграет в этом сезоне после перенесенной операции.

О том, что он был прооперирован, Удоджи сообщил лично своим подписчикам в инстаграме, не уточняя характер травмы.



Удоджи сыграл 30 матчей за во всех соревнованиях в своем дебютном сезоне за "Тоттенхэм", который согласовал его приобретение у "Удинезе" за 21 миллион фунтов еще в августе 2022.



Помимо своих основных обязанностей как защитника, 21-летний итальянец нигерийского происхождения проявил себя в атаке, забив два гола и отдав три результативные передачи в этом сезоне.



Добавим, в данный момент в лазарете "шпор" также находятся Фрэйзер Форстер, Райан Сессеньон и Манор Соломон.