Почеттино считает, что "Челси" должен был получить пенальти против "Сити"
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино считает, что его команда должна была получить пенальти в полуфинальном матче Кубка Англии против "Манчестер Сити".
В субботу "Челси" потерпел поражение 1:0 на "Уэмбли", единственный гол от Бернарду Силвы пропустив на 84-й минуте.
Ранее во втором тайме, когда счет еще не был открыт, Коул Палмер ударом со штрафного попал в руку Джека Грилиша, однако рефери Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота "горожан".
После финального свистка Почеттино подошел к Оливеру, выразив свое недоумение насчет взаимодействия рефери с системой VAR.
"От бровки было сложно разглядеть, пенальти ли это. Я поговорил с рефери, потому что Хесус (Перес, ассистент) и мой штаб сказали, что это пенальти. Я лишь сказал ему: "Почему было не сходить к монитору и не проверить?"
"Думаю, если судить по увиденному мной, это пенальти, но ладно проехали", — цитирует Почеттино Evening Standard.
21.04.2024 00:05
Просмотров: 298
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
только долбоеб с зассаными глазами мог тут пенальти увидеть.
(ответить)
А хрен вам, ни пенальти, ни углового, ни кубка
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий