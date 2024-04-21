Почеттино считает, что "Челси" должен был получить пенальти против "Сити"

Маурисио Почеттино Наставник "Челси" Маурисио Почеттино считает, что его команда должна была получить пенальти в полуфинальном матче Кубка Англии против "Манчестер Сити".

В субботу "Челси" потерпел поражение 1:0 на "Уэмбли", единственный гол от Бернарду Силвы пропустив на 84-й минуте.

Ранее во втором тайме, когда счет еще не был открыт, Коул Палмер ударом со штрафного попал в руку Джека Грилиша, однако рефери Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота "горожан".

После финального свистка Почеттино подошел к Оливеру, выразив свое недоумение насчет взаимодействия рефери с системой VAR.

"От бровки было сложно разглядеть, пенальти ли это. Я поговорил с рефери, потому что Хесус (Перес, ассистент) и мой штаб сказали, что это пенальти. Я лишь сказал ему: "Почему было не сходить к монитору и не проверить?"

"Думаю, если судить по увиденному мной, это пенальти, но ладно проехали", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2024 00:05

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  1. hammersmith 21.04.2024 00:57 # hammersmith
    только долбоеб с зассаными глазами мог тут пенальти увидеть.

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  2. ganinilyha 21.04.2024 00:08 # ganinilyha
    А хрен вам, ни пенальти, ни углового, ни кубка

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