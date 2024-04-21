Почеттино считает, что "Челси" должен был получить пенальти против "Сити"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино считает, что его команда должна была получить пенальти в полуфинальном матче Кубка Англии против "Манчестер Сити".

В субботу "Челси" потерпел поражение 1:0 на "Уэмбли", единственный гол от Бернарду Силвы пропустив на 84-й минуте.



Ранее во втором тайме, когда счет еще не был открыт, Коул Палмер ударом со штрафного попал в руку Джека Грилиша, однако рефери Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота "горожан".



После финального свистка Почеттино подошел к Оливеру, выразив свое недоумение насчет взаимодействия рефери с системой VAR.



"От бровки было сложно разглядеть, пенальти ли это. Я поговорил с рефери, потому что Хесус (Перес, ассистент) и мой штаб сказали, что это пенальти. Я лишь сказал ему: "Почему было не сходить к монитору и не проверить?"



"Думаю, если судить по увиденному мной, это пенальти, но ладно проехали", — цитирует Почеттино Evening Standard.



