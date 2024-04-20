"Арсенал" победил "волков" и снова стал лидером Премьер-Лиги

"Арсенал" вернулся на вершину таблицы Премьер-Лиги благодаря победе 0:2 в гостях у "Вулверхэмптона".

Относительно 2:2 с "Ноттингем Форест" неделю назад в старте у "волков" произошло четыре изменения. Этими новыми лицами стали Уго Буэно, Бубакар Траоре, Таванда Чирева и Хван Хи Чхан.



По сравнению с поражением 0:2 от "Астон Виллы" в прошлое воскресенье в стартовый состав "канониров" вернулся Якуб Кивер, заменив слева в обороне Александра Зинченко.



"Арсенал" действовал первым номером в начале матча и практиковался в ударах, но больших проблем воротам Жозе Са не возникало, если не считать немного неточный выстрел Деклана Райса с подступов к штрафной на 20-й минуте.



У "Вулверхэмптона" вообще не было ударов, даже неточных, до 30-й минуты, когда Жоао Гомес ушел от Кивера на правом краю штрафной и пробил, а Давид Райя перевел мяч в ближнюю штангу своих ворот.



После момента Гомеса атакующая игра у гостей разладилась, а вот хозяева, напротив, заметно осмелели.



Однако отсутствие моментов не помешало "канонирам" открыть счет на 45-й минуте. Габриэль Жезус укротил мяч на левом краю штрафной, после чего сделал короткую передачу на Леандро Троссарда, а тот пробил с отскоком от штанги — 0:1.



Во втором тайме "Арсенал" перешел на сдерживание соперника, ограничиваясь созданием полумоментов. У "Вулверхэмптона" не было и того — "волкам" почти не удавалось проникать в чужую штрафную.



Гости не только без проблем довели дело до победы, но и в компенсированное время забили второй гол. Это Мартин Эдегор с острейшего угла поразил ворота после того, как его прострел был заблокирован защитником — 0:2.



За исключением переведенного Райей в штангу удара Гомеса, "Вулверхэмптон" не создал реальных угроз воротам "Арсенала". "Канониры" заранее знали, что этот выезд будет непростым после Лиги Чемпионов посреди недели, но со своей задачей справились на отлично.



"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче