Гвардиола возмущен, что "Сити" сыграл против "Челси" через три дня после "Реала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал решение FA поставить полуфинальный матч Кубка Англии против "Челси" на среду.

В минувшую среду "Сити" провел тяжелейший матч против "Реала", сыграв 120 минут с серией пенальти. Однако вылет из Лиги Чемпионов не помешал "горожанам" победить "Челси" со четом 1:0 и выйти в финал Кубка Англии.



После субботнего матча на "Уэмбли" Гвардиола выразил свое негодование по поводу расписания, называв эту ситуацию "неприемлемой".



"Играть для нас сегодня — это неприемлемо. "Это невозможно. Невозможно для здоровья игроков. Это ненормально. Это неприемлемо. 120 минут, эмоции Мадрида, манера нашего поражения... Я знаю, что Кубок Англии — особенная вещь для этой страны, но это невозможно для здоровья игроков. Я не знаю, как мы уцелели сегодня".



"Думаете, что-нибудь изменится? Моя единственная власть в том, что я могу высказаться здесь. Почему мы не могли сыграть завтра? "Ковентри", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" не играли посреди недели, но они заставили нас играть сегодня".



"В душевном плане нам было так тяжело восстановиться. Я не знаю, как мои игроки уцелели сегодня. Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это чересчур. Мы обороняли свой трофей. Мы не можем сдаться", — сообщил Гвардиола BBC.