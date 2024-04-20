Гвардиола возмущен, что "Сити" сыграл против "Челси" через три дня после "Реала"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал решение FA поставить полуфинальный матч Кубка Англии против "Челси" на среду.

В минувшую среду "Сити" провел тяжелейший матч против "Реала", сыграв 120 минут с серией пенальти. Однако вылет из Лиги Чемпионов не помешал "горожанам" победить "Челси" со четом 1:0 и выйти в финал Кубка Англии.

После субботнего матча на "Уэмбли" Гвардиола выразил свое негодование по поводу расписания, называв эту ситуацию "неприемлемой".

"Играть для нас сегодня — это неприемлемо. "Это невозможно. Невозможно для здоровья игроков. Это ненормально. Это неприемлемо. 120 минут, эмоции Мадрида, манера нашего поражения... Я знаю, что Кубок Англии — особенная вещь для этой страны, но это невозможно для здоровья игроков. Я не знаю, как мы уцелели сегодня".

"Думаете, что-нибудь изменится? Моя единственная власть в том, что я могу высказаться здесь. Почему мы не могли сыграть завтра? "Ковентри", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" не играли посреди недели, но они заставили нас играть сегодня".

"В душевном плане нам было так тяжело восстановиться. Я не знаю, как мои игроки уцелели сегодня. Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это чересчур. Мы обороняли свой трофей. Мы не можем сдаться", — сообщил Гвардиола BBC.


Метки FA, Гвардиола, Кубок Англии, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2024 23:00

Количество просмотров Просмотров: 71



Поиск: