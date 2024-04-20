Камбвала и Маунт не помогут "Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии

Вилли Камбвала Защитник Вилли Камбвала и полузащитник Мейсон Маунт не помогут "Манчестер Юнайтед" в полуфинальном матче Кубка Англии против "Ковентри" в воскресенье.

Как сообщает talkSPORT, Камбвала и Маунт получили травмы и не числились среди игроков, которые в субботу садились на поезд, чтобы отправиться на "Уэмбли".

Потеря Камбвала означает, что к матчу против представителя Чемпионшипа "Юнайтед" подходит с единственным центральным защитником в лице Харри Магуайра, поскольку Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан и Джонни Эванс травмированы, как и Вилли.

Кризис травм в центре обороны заставил главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага взять с собой в Лондон 18-летнего Луиса Джексона из команды U-21. По ходу недели "красные дьяволы" также пробовали наигрывать опорника Каземиро в качестве партнера для Магуайра.

Еще одной неожиданной потерей "Юнайтед" в воскресенье станет полузащитник Софьян Амрабат, о проблемах которого со здоровьем ранее тоже ничего не сообщалось.


Метки Камбвала, Манчестер Юнайтед, Маунт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2024 22:00

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  1. makeewadim 20.04.2024 22:21 # makeewadim
    Так Камбалы захотелось.... ммм... с бульбой

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  2. zhanik7 20.04.2024 22:18 # zhanik7
    Маунт фиаско сезона! Развели по полной :(

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  3. ravshan-sekas 20.04.2024 22:13 # ravshan-sekas
    камбало слилас ах ах ух

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