Бернарду Силва вывел "Сити" в финал Кубка Англии

Бернарду Силва исправился за свою чудовищную осечку в серии пенальти против "Реала" в Лиге Чемпионов, своим голом обеспечив "Манчестер Сити" победу 1:0 над "Челси" в полуфинале Кубка Англии.

Относительно 120 минут и серии пенальти против "Реала" стартовый состав "горожан" недосчитался Эдерсона, Рубена Диаша, Йошко Гвардиола и Эрлинга Холанда, вместо которых вышли Штефан Ортега, Натан Аке, Джон Стоунс и Хулиан Альварес.



В стартовый состав "синих" вернулся выздоровевший Энцо Фернандес, заменив переместившегося в запас Михаила Мудрика.



Первое слово в матче сказал "Челси", но удар Николаса Джексона не доставил проблем Ортеге. "Сити" ответил хорошей комбинацией, в завершении которой Фил Фоден делал передачу с нулевого угла вдоль ворот, однако там оказался только Марк Кукурелья.



На 28-й минуте Джексон получил второй шанс, выйдя один на один. Николас попытался обвести Ортегу и закатить мяч в пустые ворота, но не вышло, и острота была потеряна.



Вскоре обнаружил себя Коул Палмер, ударом из пределов штрафной размяв Ортегу. "Челси" атаковал острее, тогда как первые пять попыток пробить "Сити" все оказались неточными.



Второй тайм начался с еще двух упущенных Джексоном моментов. "Горожане" ответили ударом Фодена в нижний угол ворот — Джордже Петрович выручил "синих".



Время шло, а в игре сохранялось равновесие. Ни той, ни другой команде по-настоящему не удавалось завладеть инициативой.



Казалось, экстра-таймов не избежать, однако на 84-й минуте Петрович неудачно прервал прострел Де Брюйне вдоль ворот, и мяч отскочил к Бернарду Силве, который немедленно исправился за промах с пенальти против "Реала" — 1:0.



"Сити" без проблем довел дело до победы — у "Челси" просто не было шансов отыграться.



Будь Джексон чуть точнее, и игра могла бы сложиться по-другому, однако "Челси" свои моменты не использовал. "Сити" достиг финала, реабилитировавшись за вылет из Лиги Чемпионов.



"Манчестер Сити" — "Челси" — 1:0 (0:0)



Гол: Бернарду Силва 84.



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Аканджи, Аке, Стоунс (Диаш 45), Родри, Фоден, Де Брюйне, Бернарду Силва, Грилиш (Доку 66), Альварес (Бобб 88).



"Челси": Петрович, Гюсто (Дисаси 79), Чалоба, Тиаго Силва, Кукурелья (Чилуэлл 88), Кайседо, Галлахер, Мадуэке (Мудрик 79), Палмер, Фернандес (Стерлинг 88), Джексон.



Предупреждения: Альварес, Фоден, Де Брюйне — Кайседо, Петрович, Кайседо.