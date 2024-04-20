Бернарду Силва вывел "Сити" в финал Кубка Англии

Бернарду Силва Бернарду Силва исправился за свою чудовищную осечку в серии пенальти против "Реала" в Лиге Чемпионов, своим голом обеспечив "Манчестер Сити" победу 1:0 над "Челси" в полуфинале Кубка Англии.

Относительно 120 минут и серии пенальти против "Реала" стартовый состав "горожан" недосчитался Эдерсона, Рубена Диаша, Йошко Гвардиола и Эрлинга Холанда, вместо которых вышли Штефан Ортега, Натан Аке, Джон Стоунс и Хулиан Альварес.

В стартовый состав "синих" вернулся выздоровевший Энцо Фернандес, заменив переместившегося в запас Михаила Мудрика.

Первое слово в матче сказал "Челси", но удар Николаса Джексона не доставил проблем Ортеге. "Сити" ответил хорошей комбинацией, в завершении которой Фил Фоден делал передачу с нулевого угла вдоль ворот, однако там оказался только Марк Кукурелья.

На 28-й минуте Джексон получил второй шанс, выйдя один на один. Николас попытался обвести Ортегу и закатить мяч в пустые ворота, но не вышло, и острота была потеряна.

Вскоре обнаружил себя Коул Палмер, ударом из пределов штрафной размяв Ортегу. "Челси" атаковал острее, тогда как первые пять попыток пробить "Сити" все оказались неточными.

Второй тайм начался с еще двух упущенных Джексоном моментов. "Горожане" ответили ударом Фодена в нижний угол ворот — Джордже Петрович выручил "синих".

Время шло, а в игре сохранялось равновесие. Ни той, ни другой команде по-настоящему не удавалось завладеть инициативой.

Казалось, экстра-таймов не избежать, однако на 84-й минуте Петрович неудачно прервал прострел Де Брюйне вдоль ворот, и мяч отскочил к Бернарду Силве, который немедленно исправился за промах с пенальти против "Реала" — 1:0.

"Сити" без проблем довел дело до победы — у "Челси" просто не было шансов отыграться.

Будь Джексон чуть точнее, и игра могла бы сложиться по-другому, однако "Челси" свои моменты не использовал. "Сити" достиг финала, реабилитировавшись за вылет из Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" — "Челси" — 1:0 (0:0)

Гол: Бернарду Силва 84.

"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Аканджи, Аке, Стоунс (Диаш 45), Родри, Фоден, Де Брюйне, Бернарду Силва, Грилиш (Доку 66), Альварес (Бобб 88).

"Челси": Петрович, Гюсто (Дисаси 79), Чалоба, Тиаго Силва, Кукурелья (Чилуэлл 88), Кайседо, Галлахер, Мадуэке (Мудрик 79), Палмер, Фернандес (Стерлинг 88), Джексон.

Предупреждения: Альварес, Фоден, Де Брюйне — Кайседо, Петрович, Кайседо.


Метки Кубок Англии, Манчестер Сити, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2024 21:15

Количество просмотров Просмотров: 2291

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 20.04.2024 22:55 # v-0987654321
    Жиррорт и Пидарастерка мои конченные Лахи

    Скайдримс мой ПОСЛУШНЫЙ ПЁС

    ЗАПОМНИТЕ РАС И НАВСЕГДА

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  2. v-0987654321 20.04.2024 22:52 # v-0987654321
    Троссардиньо - это Король Лондона!!!

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  3. v-0987654321 20.04.2024 22:50 # v-0987654321
    Перднул на ротан пидарастерке,она как всегда довольна хозяину

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  4. redwhitegun 20.04.2024 22:45 # redwhitegun
    Сука, кто игрокам Арсенала сегодня кашу накладывал. Недоедают парни, нихуя не могут нормально уебать по мячу. ЗАЕБАЛИ!

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  5. kukuruzko 20.04.2024 22:41 # kukuruzko
    Казах волчий заебал

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  6. ravshan-sekas 20.04.2024 22:23 # ravshan-sekas
    слэдушаму сисону николай жаксон будить играт парни сказка с артур довбикяну. мошите скрилит

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  7. kukuruzko 20.04.2024 22:16 # kukuruzko
    ГЕЮГИ!!!

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  8. ravshan-sekas 20.04.2024 22:10 # ravshan-sekas
    единствовани вапроси к пощёчино пащиму он так редько выпускати корни шуквумэко.етот брильярд долщин играти намногу щащи.видему мищищни трама боятис после реабилитирошнои сентр.панимат

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  9. bembo 20.04.2024 22:10 # bembo
    какое же арсеноль говно))))))))))))

    (ответить)

  10. thegodfather 20.04.2024 22:07 # thegodfather
    Пусня, е6ало, аахаххахах


    Палата представителей США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине

    Теперь законопроект передадут в Сенат для окончательного решения, а после - на подпись президенту Байдену.

    Напомним:

    &#9726;&#65039; объём пакета составляет $60,84 млрд

    &#9726;&#65039; $23,2 млрд направят на пополнение запасов вооружений США

    &#9726;&#65039; $11,3 млрд - на текущие военные операции США в регионе

    &#9726;&#65039; $13,8 млрд - на закупку систем вооружения, оборонной продукции и оборонные услуги

    &#9726;&#65039; $26 млн - на надзор за предоставленной помощью, усиление которой предусматривает законопроект

    ---

    Кроме того, документ предполагает:

    &#9726;&#65039; требование от партнёров и союзников выплаты справедливой доли по результатам сопоставления затрат

    &#9726;&#65039; обязательное соглашение о погашении экономической помощи со стороны Украины

    &#9726;&#65039; повышает финансовые лимиты на некоторые президентские полномочия по сокращению расходов

    (ответить)

  11. sapojnik 20.04.2024 22:04 # sapojnik
    КОРОЛИ!!!

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  12. bembo 20.04.2024 21:56 # bembo
    смысл в вар - поджигать пердаки залухуйцев)))))

    ради такого можно и проебать полуфинал кубка)

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  13. thegodfather 20.04.2024 21:54 # thegodfather
    Почеттино:

    "Какой смысл в VAR?"

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  14. superglor 20.04.2024 21:53 # superglor
    Вперед Волки! Волк благородный зверь, не выступает в цирке, должен защитить мир от заднеприводных глиномесов!

    (ответить)

  15. van-dijk 20.04.2024 21:48 # van-dijk
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  16. bembo 20.04.2024 21:46 # bembo
    ЗА каждую пролитую слезу ТИАГО СИЛВЫ ты ответишь, мразота Оливер.
    Сколько слезинок упало с глаз Тиаго Силвы, столько кончинок ты получишь в ротик, ГандоНище ебливое.
    Я все сказал.

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  17. bembo 20.04.2024 21:45 # bembo
    гандон оливер не стоит и одной слезинки, которая пролилась с выдающихся глаз великого ИМПЕРАТОРА ТИАГО СИЛВЫ.
    Просто гандонище пойдет с ухмылкой судить некст матч и куй ему чо будет, а ты тиаго силва лей слезы, кому не поебать что это твой последний сезон в европейской карьере скорее всего и был хороший шанс на последний трофей.
    ЛУчше же в очередной раз подсудить ебучему ман сити, и не ставить в их ворота чистые пенки, будто это впервые. Никогда такого не было и вот опять, да.

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  18. muhamfaizov-lfc 20.04.2024 21:44 # muhamfaizov-lfc
    челси клуб пидорасов

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  19. blueisthecolor 20.04.2024 21:39 # blueisthecolor
    Столько атакующих игроков, а по факту одни инвалиды в обоих смыслах - что Крис - вечно в медпункте (он точно так бездарно не транжирил бы), что статпаддер Джексон - который при виде мяча рядом с собой теряет пару десятков IQ в моменте. Про Нони можно сказать то же самое слово в слово. А Мудрик просто чокер - у которого уже который раз трясутся коленки. Стерлинга надеюсь вообще никогда не увижу в футболке Челси - не был рад когда он пришел - буду оч рад когда он съеб.ет наконец. Один Палмер на своих плечах тащит эту помойку) в этом матче почти все моменты и подходы были созданы им с Родри на спине, а эти чмыри и не думали поторопиться. Обидно за Палмера с Кайседо. Второй кстати оч прибавил после ошибки с МЮ, надеюсь попрет наконец у Моисея

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  20. fiezzo 20.04.2024 21:37 # fiezzo
    США все-таки проголосовали за выделение помощи Украине по законопроекту спикера Джонсона. Это очень и очень хорошо ибо не даст чернявым тарасикам соскочить.
    Тем не менее, рекомендую властям РФ задуматься о новой мобилизации ибо остается лишь делом времени, когда хохлам передадут больше систем ПВО и эти самые самолеты и волшебный чугуний перестанет работать.
    Да и с выключением света на Украине тоже рекомендую поторопиться. Хотя и понимаю, что Пыпу учить, только портить.
    Война будет продолжаться и далее и только что в ее пламя подлили достаточно много масла.
    Быть добру!

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