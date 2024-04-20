Бернарду Силва вывел "Сити" в финал Кубка Англии
Бернарду Силва исправился за свою чудовищную осечку в серии пенальти против "Реала" в Лиге Чемпионов, своим голом обеспечив "Манчестер Сити" победу 1:0 над "Челси" в полуфинале Кубка Англии.
Относительно 120 минут и серии пенальти против "Реала" стартовый состав "горожан" недосчитался Эдерсона, Рубена Диаша, Йошко Гвардиола и Эрлинга Холанда, вместо которых вышли Штефан Ортега, Натан Аке, Джон Стоунс и Хулиан Альварес.
В стартовый состав "синих" вернулся выздоровевший Энцо Фернандес, заменив переместившегося в запас Михаила Мудрика.
Первое слово в матче сказал "Челси", но удар Николаса Джексона не доставил проблем Ортеге. "Сити" ответил хорошей комбинацией, в завершении которой Фил Фоден делал передачу с нулевого угла вдоль ворот, однако там оказался только Марк Кукурелья.
На 28-й минуте Джексон получил второй шанс, выйдя один на один. Николас попытался обвести Ортегу и закатить мяч в пустые ворота, но не вышло, и острота была потеряна.
Вскоре обнаружил себя Коул Палмер, ударом из пределов штрафной размяв Ортегу. "Челси" атаковал острее, тогда как первые пять попыток пробить "Сити" все оказались неточными.
Второй тайм начался с еще двух упущенных Джексоном моментов. "Горожане" ответили ударом Фодена в нижний угол ворот — Джордже Петрович выручил "синих".
Время шло, а в игре сохранялось равновесие. Ни той, ни другой команде по-настоящему не удавалось завладеть инициативой.
Казалось, экстра-таймов не избежать, однако на 84-й минуте Петрович неудачно прервал прострел Де Брюйне вдоль ворот, и мяч отскочил к Бернарду Силве, который немедленно исправился за промах с пенальти против "Реала" — 1:0.
"Сити" без проблем довел дело до победы — у "Челси" просто не было шансов отыграться.
Будь Джексон чуть точнее, и игра могла бы сложиться по-другому, однако "Челси" свои моменты не использовал. "Сити" достиг финала, реабилитировавшись за вылет из Лиги Чемпионов.
"Манчестер Сити" — "Челси" — 1:0 (0:0)
Гол: Бернарду Силва 84.
"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Аканджи, Аке, Стоунс (Диаш 45), Родри, Фоден, Де Брюйне, Бернарду Силва, Грилиш (Доку 66), Альварес (Бобб 88).
"Челси": Петрович, Гюсто (Дисаси 79), Чалоба, Тиаго Силва, Кукурелья (Чилуэлл 88), Кайседо, Галлахер, Мадуэке (Мудрик 79), Палмер, Фернандес (Стерлинг 88), Джексон.
Предупреждения: Альварес, Фоден, Де Брюйне — Кайседо, Петрович, Кайседо.
20.04.2024 21:15
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Жиррорт и Пидарастерка мои конченные Лахи
Скайдримс мой ПОСЛУШНЫЙ ПЁС
ЗАПОМНИТЕ РАС И НАВСЕГДА
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Троссардиньо - это Король Лондона!!!
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Перднул на ротан пидарастерке,она как всегда довольна хозяину
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Сука, кто игрокам Арсенала сегодня кашу накладывал. Недоедают парни, нихуя не могут нормально уебать по мячу. ЗАЕБАЛИ!
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Казах волчий заебал
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слэдушаму сисону николай жаксон будить играт парни сказка с артур довбикяну. мошите скрилит
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ГЕЮГИ!!!
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единствовани вапроси к пощёчино пащиму он так редько выпускати корни шуквумэко.етот брильярд долщин играти намногу щащи.видему мищищни трама боятис после реабилитирошнои сентр.панимат
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какое же арсеноль говно))))))))))))
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Пусня, е6ало, аахаххахах
Палата представителей США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине
Теперь законопроект передадут в Сенат для окончательного решения, а после - на подпись президенту Байдену.
Напомним:
◾️ объём пакета составляет $60,84 млрд
◾️ $23,2 млрд направят на пополнение запасов вооружений США
◾️ $11,3 млрд - на текущие военные операции США в регионе
◾️ $13,8 млрд - на закупку систем вооружения, оборонной продукции и оборонные услуги
◾️ $26 млн - на надзор за предоставленной помощью, усиление которой предусматривает законопроект
---
Кроме того, документ предполагает:
◾️ требование от партнёров и союзников выплаты справедливой доли по результатам сопоставления затрат
◾️ обязательное соглашение о погашении экономической помощи со стороны Украины
◾️ повышает финансовые лимиты на некоторые президентские полномочия по сокращению расходов
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
смысл в вар - поджигать пердаки залухуйцев)))))
ради такого можно и проебать полуфинал кубка)
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Почеттино:
"Какой смысл в VAR?"
(ответить)
Вперед Волки! Волк благородный зверь, не выступает в цирке, должен защитить мир от заднеприводных глиномесов!
(ответить)
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(ответить)
ЗА каждую пролитую слезу ТИАГО СИЛВЫ ты ответишь, мразота Оливер.
Сколько слезинок упало с глаз Тиаго Силвы, столько кончинок ты получишь в ротик, ГандоНище ебливое.
Я все сказал.
(ответить)
гандон оливер не стоит и одной слезинки, которая пролилась с выдающихся глаз великого ИМПЕРАТОРА ТИАГО СИЛВЫ.
Просто гандонище пойдет с ухмылкой судить некст матч и куй ему чо будет, а ты тиаго силва лей слезы, кому не поебать что это твой последний сезон в европейской карьере скорее всего и был хороший шанс на последний трофей.
ЛУчше же в очередной раз подсудить ебучему ман сити, и не ставить в их ворота чистые пенки, будто это впервые. Никогда такого не было и вот опять, да.
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челси клуб пидорасов
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Столько атакующих игроков, а по факту одни инвалиды в обоих смыслах - что Крис - вечно в медпункте (он точно так бездарно не транжирил бы), что статпаддер Джексон - который при виде мяча рядом с собой теряет пару десятков IQ в моменте. Про Нони можно сказать то же самое слово в слово. А Мудрик просто чокер - у которого уже который раз трясутся коленки. Стерлинга надеюсь вообще никогда не увижу в футболке Челси - не был рад когда он пришел - буду оч рад когда он съеб.ет наконец. Один Палмер на своих плечах тащит эту помойку) в этом матче почти все моменты и подходы были созданы им с Родри на спине, а эти чмыри и не думали поторопиться. Обидно за Палмера с Кайседо. Второй кстати оч прибавил после ошибки с МЮ, надеюсь попрет наконец у Моисея
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США все-таки проголосовали за выделение помощи Украине по законопроекту спикера Джонсона. Это очень и очень хорошо ибо не даст чернявым тарасикам соскочить.
Тем не менее, рекомендую властям РФ задуматься о новой мобилизации ибо остается лишь делом времени, когда хохлам передадут больше систем ПВО и эти самые самолеты и волшебный чугуний перестанет работать.
Да и с выключением света на Украине тоже рекомендую поторопиться. Хотя и понимаю, что Пыпу учить, только портить.
Война будет продолжаться и далее и только что в ее пламя подлили достаточно много масла.
Быть добру!
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