Гвардиола: "Холанд травмирован"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил отсутствие нападающего Эрлинга Холанда в заявке на полуфинальный матч Кубка Англии против "Челси".

Объясняя замену Холанда и Кевина Де Брюйне в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала" в минувшую среду, Гвардиола говорил, что у обоих его игроков возникли проблемы со здоровьем.



Эти проблемы не помешали Де Брюйне сохранить место в стартовом составе "Сити" на субботний матч на "Уэмбли", тогда как Холанд не попал в заявку "горожан" вовсе.



"Он травмирован. Я не думаю, что это так уж серьезно, но сегодня он недоступен. Я не знаю, вернется ли он к следующему матчу", — сообщил Гвардиола BBC.