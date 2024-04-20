Брэйди: "Вест Хэм" договорился о покупке Палмера"

Коул Палмер Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди поведала, что ее клуб едва не приобрел вингера Коула Палмера у "Манчестер Сити" прошлым летом.

Покупка Палмера у "Сити" за 42.5 млн. фунтов стала большой трансферной удачей для "Челси", за который Палмер забил уже 20 голов в рамках Премьер-Лиги.

Оказывается, "Челси" удалось перехватить Палмера в последний момент, когда о покупке 21-летнего англичанина уже договорился "Вест Хэм".

"Судя по видеороликам, что я видела, Коул Палмер так же круто играет перед чужими воротами, как и сам Джимми Гривз. Вероятно, именно поэтому Дэвид Мойес очень упорно старался заполучить его".

"У нас даже была договоренность с "Сити", пока не вмешался "Челси", — пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.


Метки Брэйди, Вест Хэм, Манчестер Сити, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2024 20:00

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