Хаби Алонсо ответил Мерсону

Хаби Алонсо ответил легенде "Арсенала" Полу Мерсону, который заявил, что главный тренер "Байера" может пожалеть о своем решении отказать "Ливерпулю".

В конце марта Мерсон раскритиковал Алонсо за решение отвергнуть возможность стать преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле".



Однако Алонсо верит, что поступил правильно. Хаби наслаждается своей работой в Леверкузене, но одновременно сохраняет желание становиться лучше.



"Каждый ответственен за свои собственные решения. Надеюсь, мое решение остаться — правильное. Я убежден, что оно будет правильным. В данный момент я наслаждаюсь свое работой, и, конечно, я хочу стать лучше. Пол Мерсон принимал решения, которые я не одобряю, но мое — такое", — сообщил Алонсо AS.