Хаби Алонсо ответил Мерсону

Хаби Алонсо Хаби Алонсо ответил легенде "Арсенала" Полу Мерсону, который заявил, что главный тренер "Байера" может пожалеть о своем решении отказать "Ливерпулю".

В конце марта Мерсон раскритиковал Алонсо за решение отвергнуть возможность стать преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

Однако Алонсо верит, что поступил правильно. Хаби наслаждается своей работой в Леверкузене, но одновременно сохраняет желание становиться лучше.

"Каждый ответственен за свои собственные решения. Надеюсь, мое решение остаться — правильное. Я убежден, что оно будет правильным. В данный момент я наслаждаюсь свое работой, и, конечно, я хочу стать лучше. Пол Мерсон принимал решения, которые я не одобряю, но мое — такое", — сообщил Алонсо AS.


Метки Алонсо, Байер, Ливерпуль, Мерсон, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1343

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 20.04.2024 20:14 # division
    Он уже по тихому договорился с Реалом. Зачем ему картонный гейский середняк?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: