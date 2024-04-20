Хаби Алонсо ответил Мерсону
Хаби Алонсо ответил легенде "Арсенала" Полу Мерсону, который заявил, что главный тренер "Байера" может пожалеть о своем решении отказать "Ливерпулю".
В конце марта Мерсон раскритиковал Алонсо за решение отвергнуть возможность стать преемником Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
Однако Алонсо верит, что поступил правильно. Хаби наслаждается своей работой в Леверкузене, но одновременно сохраняет желание становиться лучше.
"Каждый ответственен за свои собственные решения. Надеюсь, мое решение остаться — правильное. Я убежден, что оно будет правильным. В данный момент я наслаждаюсь свое работой, и, конечно, я хочу стать лучше. Пол Мерсон принимал решения, которые я не одобряю, но мое — такое", — сообщил Алонсо AS.
20.04.2024 19:00
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