Грилиш объяснил свою форму в этом сезоне

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш объяснил, почему так невыразительно проводит этот сезон.

Грилиш был ключевым игроком команды, которая в прошлом сезоне выиграла Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, но в этой кампании Джек выглядит бледной тенью себя прежнего.



Сам Грилиш объясняет этот спад проблемами со здоровьем, однако 28-летний англичанин надеется завершить сезон на высокой ноте.



"Мне пришлось сложно в этом сезоне. Особенно на фоне прошлого года — я провел такой хороший сезон. Я много играл и был одним из главных игроков в команде, играя во всех важных матчах".



"На старте этого сезона я получил ушиб ноги, который вывел меня из строя на месяц, а затем я играл не слишком часто. Я не думаю, что моя форма была на высоте, и я не играл с большой уверенностью в себе. После Нового года я снова перенес несколько травм, включая пах".



"В последнее время я не забивал, но я чувствую себя хорошо. Я чувствую, что нахожусь в форме, а также играю с уверенностью в себе. Надеюсь, я смогу это показать в концовке сезона", — сообщил Грилиш The Athletic.