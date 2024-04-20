Почеттино рассказал, что Палмер чувствует к "Сити"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, что его вингер Коул Палмер чувствует к своему бывшему клубу "Манчестер Сити".

Палмер забил 20 голов в Премьер-Лиге с тех пор, как сменил "Сити" на "Челси" по сделке стоимостью 42.5 млн. фунтов. На "Стэмфорд Бридж" Коул обрел регулярную игровую практику и утвердился ключевым игроком команды.



Если верить Почеттино, Палмер не испытывает никакого негатива к "Сити", где так и получил полноценного шанса проявить себя. Напротив, 21-летний англичанин благодарен "горожанам".



"Он очень благодарен "Манчестер Сити", Пепу Гвардиоле. Он всегда очень высоко отзывается о "Манчестер Сити" и Пепе. Он не того рода игрок, который держит что-то внутри".



"Он прекрасно понимает, что в силу различных причин хотел проявить себя в другом клубе. Думаю, сегодня мы тоже можем сказать спасибо "Манчестер Сити" за то, что дали ему возможность перейти в другой клуб".



"Я повторюсь и скажу, что он не того рода человек, который хочет что-либо доказать своему бывшему клубу. Он очень благодарен Пепу и "Манчестер Сити", — цитирует Почеттино Daily Stat.