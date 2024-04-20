Инфантино раскритиковал клубы Премьер-Лиги за траты на агентов
Президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал клубы Премьер-Лиги за огромные траты на футбольных агентов.
Опубликованный на днях отчет FA гласит, что клубы Премьер-Лиги заплатили агентам 409.5 млн. фунтов за два последних трансферных окна, при этом только на долю "Челси" приходится 75.1 млн. фунтов.
Инфантино считает такие траты на посредников чрезмерными и призывает всех поддержать ФИФА в борьбе за то, чтобы эти деньги оставались внутри футбола.
"На прошлой неделе было объявлено, что клубы английской Премьер-Лиги потратили почти 500 миллионов евро на посредников и агентов с 1 февраля 2023 по 1 февраля 2024. Большинство этих денег покидает футбол".
"В то же время английские клубы заплатили менее 30 миллионов евро клубам, которые тренировали и развивали купленных из-за рубежа игроков".
"Я призываю правительства и законодателей присоединиться к нам и сыграть активную роль в том, чтобы генерируемые трансферами деньги оставались в футболе и распределялись между клубами по всему миру, потому что это имеет абсолютно ключевое значение для настоящего и будущих поколений футболистов", — цитирует Инфантино Daily Mirror.
20.04.2024 16:00
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Сократить траты на агентов здравая идея. Это возможно ещё и власть этих агентов как то поуменьшит.
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