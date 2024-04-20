Клопп: "С Трентом и Жотой у нас есть шанс"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что выздоровление защитника Трента Александер-Арнольда и нападающего Диогу Жоты дает его команде шанс на завоевание титула Премьер-Лиги.
В минувший четверг против "Аталанты" Александер-Арнольд впервые с середины февраля появился в стартовом составе "Ливерпуля", залечив свое колено. Именно Трент заработал пенальти, который позволил "красным" одержать победу 0:1, но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Лиги Европы.
Что касается Жоты, то он отметился уже тремя появлениями на замену после возвращения из лазарета, и обоих игроков Клопп считает крайне важными для концовки сезона.
"Конечно, мы нуждаемся в Тренте Александер-Арнольде, но мы нуждаемся, чтобы он был в очень хорошем состоянии и форме, и он должен подтянуть это".
"Если он не сможет, то в этом нет его вины — просто такова ситуация. Поэтому вопрос в том, как быстро мы сможем вернуть его в форму. То же самое с Диогу".
"Мы должны найти способ помочь парням наилучшим образом, как можно быстрее вернув их в лучшую форму, а дальше посмотрим".
"Без них у нас не было бы шанса. С ними у нас есть шанс. Если они будут играть в хороший футбол, наш шанс будет становиться больше и больше", — цитирует Клоппа The Independent.
20.04.2024 15:00
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