Клопп: "С Трентом и Жотой у нас есть шанс"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что выздоровление защитника Трента Александер-Арнольда и нападающего Диогу Жоты дает его команде шанс на завоевание титула Премьер-Лиги.

В минувший четверг против "Аталанты" Александер-Арнольд впервые с середины февраля появился в стартовом составе "Ливерпуля", залечив свое колено. Именно Трент заработал пенальти, который позволил "красным" одержать победу 0:1, но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Лиги Европы.



Что касается Жоты, то он отметился уже тремя появлениями на замену после возвращения из лазарета, и обоих игроков Клопп считает крайне важными для концовки сезона.



"Конечно, мы нуждаемся в Тренте Александер-Арнольде, но мы нуждаемся, чтобы он был в очень хорошем состоянии и форме, и он должен подтянуть это".



"Если он не сможет, то в этом нет его вины — просто такова ситуация. Поэтому вопрос в том, как быстро мы сможем вернуть его в форму. То же самое с Диогу".



"Мы должны найти способ помочь парням наилучшим образом, как можно быстрее вернув их в лучшую форму, а дальше посмотрим".



"Без них у нас не было бы шанса. С ними у нас есть шанс. Если они будут играть в хороший футбол, наш шанс будет становиться больше и больше", — цитирует Клоппа The Independent.