Артета: "Тимбер выглядит очень хорошо на тренировках"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил подробности восстановления своего защитника Юрриена Тимбера.

В преддверии субботнего выезда к "Вулверхэмптону" в рамках Премьер-Лиги Тимбер является единственной подтвержденной потерей "Арсенала".



Юрриен, купленный прошлым летом у "Аякса" за 40 миллионов фунтов, получил травму крестообразных связок колена уже в первом матче этого сезона Премьер-Лиги.



И хотя Тимбер не выйдет на поле "Молинью" в субботу, 22-летний голландец уже совсем скоро будет готов играть в футбол.



"Пока слишком рано (играть). Он сыграет матч за команду U-21, а затем мы сможем лучше понять, каково его состояние".



"Он выглядит очень хорошо на тренировках, но теперь ему нужно сделать этот последний шаг. Нам нужна определенность насчет того, что он готов", — цитирует Артету Daily Mail.