"Бавария" рассматривает Рангника и Де Дзерби

Роберто Де Дзерби "Бавария" рассматривает варианты с Ральфом Рангником и Роберто Де Дзерби, подыскивая себе нового главного тренера.

"Бавария" находится в поисках нового рулевого уже несколько месяцев после своего решения расстаться с Томасом Тухелем.

Изначально "Бавария" была нацелена на Хаби Алонсо, однако тот решил остаться в "Байере". Сохранил верность своему нынешнему работодателю и наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн, которого бывшие чемпионы Бундеслиги пытались вернуть.

Как сообщает Sky Sport Germany, "Бавария" даже не контактировала с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом и в данный момент сосредоточена на вариантах с Рангником и Де Дзерби.

В данный момент Рангник тренирует сборную Австрии, тогда как Де Дзерби трудится в "Брайтоне". Помимо "Баварии", Роберто также сватают в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".


Метки Бавария, Брайтон, Де Дзерби, Рангник, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2024 13:00

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