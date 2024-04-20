"Бавария" рассматривает Рангника и Де Дзерби

"Бавария" рассматривает варианты с Ральфом Рангником и Роберто Де Дзерби, подыскивая себе нового главного тренера.

"Бавария" находится в поисках нового рулевого уже несколько месяцев после своего решения расстаться с Томасом Тухелем.



Изначально "Бавария" была нацелена на Хаби Алонсо, однако тот решил остаться в "Байере". Сохранил верность своему нынешнему работодателю и наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн, которого бывшие чемпионы Бундеслиги пытались вернуть.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Бавария" даже не контактировала с бывшим главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом и в данный момент сосредоточена на вариантах с Рангником и Де Дзерби.



В данный момент Рангник тренирует сборную Австрии, тогда как Де Дзерби трудится в "Брайтоне". Помимо "Баварии", Роберто также сватают в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".