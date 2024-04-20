Почеттино заверил, что и инцидент с пенальти против "Эвертона" улажен

Челси Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заверил, что инцидент с пенальти в матче против "Эвертона" был окончательно улажен.

Победа 6:0 над "Эвертоном" в минувший понедельник была омрачена для "Челси" стычкой Нони Мадуэке, Николаса Джексона и Коула Палмера за право исполнить пенальти.

И хотя Палмер как штатный пенальтист отстоят свое право исполнить 11-метровый, поведение Мадуэке и Палмера заставило Почеттино принять меры.

"Я прояснил ситуацию после матча. Мы провели собрание с игроками и персоналом, а также присутствовали спортивные директора. Я объяснил свои чувства и то, как они должны вести себя в будущем, если случится нечто похожее".

"Теперь мы движемся дальше, у нас умные игроки и они поняли ситуацию".

"Мы много разговаривали после понедельника. В среду, четверг и сегодня, потому что мы практиковали пенальти".

"Было не очень приятно это видеть, но хорошая вещь в том, что игроки хотят брать ответственность на себя, демонстрировать характер команды и свой характер".

"Но им нужно уважать правила, а дисциплина — это так важно. То, как они повели себя и как хотели поступить, было очень неправильно".

"Им очень важно научиться этому, научиться проявлять здравый смысл и дисциплину и вести себя по-другому в будущем", — цитирует Почеттино ESPN.


Метки Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2024 12:00

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  1. chelsea-69 20.04.2024 12:37 # chelsea-69
    "Теперь мы движемся дальше, у нас умные игроки и они поняли ситуацию".

    "Мы много разговаривали после понедельника. В среду, четверг и сегодня...

    Источник: http://fapl.ru/posts/107131/?c=1

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