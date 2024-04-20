Почеттино заверил, что и инцидент с пенальти против "Эвертона" улажен

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заверил, что инцидент с пенальти в матче против "Эвертона" был окончательно улажен.

Победа 6:0 над "Эвертоном" в минувший понедельник была омрачена для "Челси" стычкой Нони Мадуэке, Николаса Джексона и Коула Палмера за право исполнить пенальти.



И хотя Палмер как штатный пенальтист отстоят свое право исполнить 11-метровый, поведение Мадуэке и Палмера заставило Почеттино принять меры.



"Я прояснил ситуацию после матча. Мы провели собрание с игроками и персоналом, а также присутствовали спортивные директора. Я объяснил свои чувства и то, как они должны вести себя в будущем, если случится нечто похожее".



"Теперь мы движемся дальше, у нас умные игроки и они поняли ситуацию".



"Мы много разговаривали после понедельника. В среду, четверг и сегодня, потому что мы практиковали пенальти".



"Было не очень приятно это видеть, но хорошая вещь в том, что игроки хотят брать ответственность на себя, демонстрировать характер команды и свой характер".



"Но им нужно уважать правила, а дисциплина — это так важно. То, как они повели себя и как хотели поступить, было очень неправильно".



"Им очень важно научиться этому, научиться проявлять здравый смысл и дисциплину и вести себя по-другому в будущем", — цитирует Почеттино ESPN.