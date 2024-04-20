Гимараэс сделал большой намек на то, что останется в "Ньюкасле"
Полузащитник Бруно Гимараэс сделал большой намек на свое намерение остаться в "Ньюкасле", купив новый дом на северо-востоке Англии.
В последние месяцы Гимараэса настойчиво сватали в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ, однако Бруно всегда говорил, что счастлив в "Ньюкасле".
Свои слова 26-летний бразилец подтвердил делом еще в прошлом году, заключив с "сороками" новый пятилетний контракт с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю.
А сейчас, сообщает The Telegraph, Гимараэс потратил около 4 млн. фунтов на покупку семейного особняка в пригороде Ньюкасл-апон-Тайна, дав понять о своем намерении обосноваться здесь надолго.
Отметим, что полностью исключать уход Гимараэса из "Ньюкасла" летом нельзя, особенно учитывая наличие в новом контракте Бруно пункта о выкупе за 100 миллионов фунтов.
20.04.2024 11:00
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Правильно, к чему эта беготня по клубам? В Ньюкасле он лучший и его ценят
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