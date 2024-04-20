Гимараэс сделал большой намек на то, что останется в "Ньюкасле"

Полузащитник Бруно Гимараэс сделал большой намек на свое намерение остаться в "Ньюкасле", купив новый дом на северо-востоке Англии.

В последние месяцы Гимараэса настойчиво сватали в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и ПСЖ, однако Бруно всегда говорил, что счастлив в "Ньюкасле".



Свои слова 26-летний бразилец подтвердил делом еще в прошлом году, заключив с "сороками" новый пятилетний контракт с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю.



А сейчас, сообщает The Telegraph, Гимараэс потратил около 4 млн. фунтов на покупку семейного особняка в пригороде Ньюкасл-апон-Тайна, дав понять о своем намерении обосноваться здесь надолго.



Отметим, что полностью исключать уход Гимараэса из "Ньюкасла" летом нельзя, особенно учитывая наличие в новом контракте Бруно пункта о выкупе за 100 миллионов фунтов.