Клопп: "Против "Ливерпуля" слишком легко играть"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что "красные" стали легким соперником для других команд.

В данный момент "Ливерпуль" занимает только третье место в Премьер-Лиге, а в минувший четверг вылетел из Лиги Европы, уступив "Аталанте" 3:1 по сумме двух матчей в 1/4 финала.



Клопп призывает "Ливерпуль" отреагировать на эти неудачи и снова стать командой, против которой никому не нравится играть.



"По ходу сезона не бывает таких моментов, когда бы я думал: "Ах, мы должны были выиграть здесь, мы должны были выиграть там". Это часть жизни, и ты должен справляться с этим. Вопрос не в том, сколько ударов ты пропустишь, а всегда в том, как ты справишься с ними. Так мы и воспринимаем свою ситуацию".



"Это вызов в футболе, потому что мы никогда не играем только сами — у нас всегда есть соперник. Поэтому мы должны убедиться, что снова стали тем соперником, против которого каждая команда не хочет играть. Против нас стало слишком легко, и это нужно изменить", — цитирует Клоппа The Guardian.