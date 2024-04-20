Матсен сообщил "Челси", что не хочет возвращаться

Защитник Ян Матсен уведомил "Челси" о своем желании покинуть лондонский клуб насовсем грядущим летом.

Вторую половину этого сезона Матсен проводит в аренде с дортмундской "Боруссии", с которой на этой неделе вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.



Недавно Матсен заявил, что считает себя достаточно хорошим игроком для "Челси", но просто не дождался своего шанса от главного тренера "синих" Маурисио Почеттино в первой половине сезона.



Как сообщает Sky Sport Germany, 22-летний голландец уже не надеется проявить себя в "Челси", планируя разорвать все отношения с "синими" грядущим летом.



Матсен уже поставил "Челси" в известность о своем плане и теперь ищет варианты для постоянного трансфера. Ян комфортно себя чувствует в Дортмунде и открыт к тому, чтобы остаться здесь.



Добавим, что контракт Матсена с "Челси" предусматривает отступные в 35-40 миллионов евро (30-35 млн. фунтов).