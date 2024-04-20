"Витесс" наказан снятием 18 очков за связь с Абрамовичем
Связанный с бывшим владельцем "Челси" Романом Абрамовичем "Витесс" был наказан снятием 18 очков в Эредивизии за финансовые нарушения, в результате вылетев во второй голландский дивизион.
Королевский футбольный союз Нидерландов открыл дело в отношении "Витесса" после расследования The Guardian и Бюро журналистских расследований.
Представителям прессы удалось установить, что Абрамович контролировал — или до сих пор контролирует — клуб из Арнема, хотя ни в каких официальных документах это не значится.
Голландские футбольные чиновники подтвердили, что "Витесс" подавал неверную информацию и утаивал важные детали в процессе расследования. Кроме того, Абрамович находится под санкциями не только Великобритании, но и Евросоюза, а значит речь идет о возможном нарушении санкционных законов.
"Витесс" и так неважно проводил этот сезон, но теперь, оставшись с -1 очком, подтвердил свой вылет из Эредивизии. У клуба также могут отозвать футбольную лицензию.
Добавим, проблемы, связанные с Абрамовичем, не оставляют и "Челси". Премьер-Лига все еще расследует финансовые махинации, которые "синие" совершили при российском олигархе, но говорить о наказании пока преждевременно.
20.04.2024 08:00
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Бедный Абрамович, будет теперь от этого страдать, а украина побеждать.
А Витесс и так вылетал.
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