"Витесс" наказан снятием 18 очков за связь с Абрамовичем

Связанный с бывшим владельцем "Челси" Романом Абрамовичем "Витесс" был наказан снятием 18 очков в Эредивизии за финансовые нарушения, в результате вылетев во второй голландский дивизион.

Королевский футбольный союз Нидерландов открыл дело в отношении "Витесса" после расследования The Guardian и Бюро журналистских расследований.



Представителям прессы удалось установить, что Абрамович контролировал — или до сих пор контролирует — клуб из Арнема, хотя ни в каких официальных документах это не значится.



Голландские футбольные чиновники подтвердили, что "Витесс" подавал неверную информацию и утаивал важные детали в процессе расследования. Кроме того, Абрамович находится под санкциями не только Великобритании, но и Евросоюза, а значит речь идет о возможном нарушении санкционных законов.



"Витесс" и так неважно проводил этот сезон, но теперь, оставшись с -1 очком, подтвердил свой вылет из Эредивизии. У клуба также могут отозвать футбольную лицензию.



Добавим, проблемы, связанные с Абрамовичем, не оставляют и "Челси". Премьер-Лига все еще расследует финансовые махинации, которые "синие" совершили при российском олигархе, но говорить о наказании пока преждевременно.