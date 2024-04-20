Зидан следит за ситуацией в "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не спешит соглашаться на работу с "Баварией", потому что внимательно следит за ситуацией в "Манчестер Юнайтед".

Накануне главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив с Немецкой федерацией футбола новый контракт до Чемпионата Мира 2026 года.



Нагельсманна называли одним из возможных сменщиков Эрика Тен Хага в "Юнайтед", но прежде всего Юлиана связывали с возвращением в "Баварию", которая его уволила чуть более года назад.



Упустив Нагельсманна, "Бавария" обратила свой взор на 51-летнего Зидана, который находится без работы после своего расставания с "Реалом" в мае 2021. Однако L'Equipe утверждает, что легенда французского футбола не будет спешит с решением.



Эта неторопливость Зидана связана с его интересом к "Юнайтед", чей совладелец сэр Джим Рэтклифф готовится принять решение насчет Тен Хага. Сообщается, что Зинедин заинтригован амбициями новых боссов клуба с "Олд Траффорд".