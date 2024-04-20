Гвардиола: "Палмер два сезона просился уйти"

Коул Палмер Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что вингер Коул Палмер хотел уйти из клуба на протяжении двух сезонов.

Прошлым летом "Сити" продал Палмера в "Челси" за 42.5 млн. фунтов, и с тех пор Коул забил 20 голов в Премьер-Лиге, сравнявшись по этому показателю с бомбардиром "горожан" Эрлингом Холандом.

В последнее время было много сказано о том, что Гвардиола совершил ошибку, отпустив Палмера, однако в преддверии полуфинала Кубка Англии против "Челси" Хосеп объяснил, что не хотел терять 21-летнего англичанина.

"Он два сезона просился уйти, а я говорил ему остаться. Он настаивал, что хочет уйти. Что мы могли поделать? Я сказал: "Останься, потому что Рияд (Махрез) ушел". Но все два сезона он хотел уйти".

"Играть на таком уровне — это исключительное достижение. Он исключительный игрок. Я не давал ему минут, которые он, возможно, заслуживал, и теперь он получает их в "Челси". Я совершенно его понимаю".

"Он скромный парень с большим потенциалом. Что есть, то есть. Он великолепно играет, и я лишь могу сказать, что то решение было принято по многим причинам", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2024 06:00

Количество просмотров Просмотров: 731



Поиск: