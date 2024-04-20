Гвардиола: "Палмер два сезона просился уйти"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что вингер Коул Палмер хотел уйти из клуба на протяжении двух сезонов.

Прошлым летом "Сити" продал Палмера в "Челси" за 42.5 млн. фунтов, и с тех пор Коул забил 20 голов в Премьер-Лиге, сравнявшись по этому показателю с бомбардиром "горожан" Эрлингом Холандом.



В последнее время было много сказано о том, что Гвардиола совершил ошибку, отпустив Палмера, однако в преддверии полуфинала Кубка Англии против "Челси" Хосеп объяснил, что не хотел терять 21-летнего англичанина.



"Он два сезона просился уйти, а я говорил ему остаться. Он настаивал, что хочет уйти. Что мы могли поделать? Я сказал: "Останься, потому что Рияд (Махрез) ушел". Но все два сезона он хотел уйти".



"Играть на таком уровне — это исключительное достижение. Он исключительный игрок. Я не давал ему минут, которые он, возможно, заслуживал, и теперь он получает их в "Челси". Я совершенно его понимаю".



"Он скромный парень с большим потенциалом. Что есть, то есть. Он великолепно играет, и я лишь могу сказать, что то решение было принято по многим причинам", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.