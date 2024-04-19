Уилкокс назначен техническим директором "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о назначении Джейсона Уилкокса на должность технического директора.

Уилкокс переходит в "Юнайтед" из "Саутгемптона", причем приступает к работе на новом месте немедленно после того, как два клуба согласовали соответствующую компенсацию.



Как следует из заявления в "Юнайтед", на своем новом посту Уилкокс будет отвечать "за все технические области футбольного департамента".



Уилкокс только прошлым летом стал спортивным директором "Саутгемптона", придя в вылетевший из Премьер-Лиги клуб после 11 лет работы в "Манчестер Сити", где он был директором академии.



Уилкокс также был весьма известен в качестве футболиста, выигрывая Премьер-Лигу с "Блэкберном" в 1995 году.



В "Юнайтед" Уилкокс воссоединится с исполнительным директором Омаром Беррадой, который переходит к "красным дьяволам" напрямую из "Сити".



Как сообщает Sky Sports, в данный момент "Юнайтед" также продолжает переговоры насчет компенсации за спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта.