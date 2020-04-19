Апелляция "Форест" на снятие четырех очков будет рассмотрена в среду

Слушание по апелляции "Ноттингем Форест" на снятие с клуба четырех очков за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги будет рассмотрено в ближайшую среду, 24 апреля.

Напомним, в марте независимая комиссия Премьер-Лиги признала вину "Форест" доказанной, сняв с "лесников" четыре очка за превышение установленного лимита убытков за трехлетний период.



Для "Форест" этот лимит составлял 61 млн. фунтов, однако убыток клуба с "Сити Граунд" за сезоны 2020/21, 2021/22 и 2022/23 превзошел его на 34.5 млн. фунтов.



Изначально Премьер-Лига вообще настаивала на снятии шести очков с "Форест", однако комиссия учла, что "лесники" рано признался свою вину и оказали содействие расследованию.



BBC ожидает, что апелляция "Форест" будет рассмотрена в течение одного дня. Ранее в этом сезоне "Эвертону" удалось смягчить собственное наказание с 10 до шести штрафных баллов.