Глен Джонсон советует "Ливерпулю" продать Салаха

Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон посоветовал мерисайдскому клубу продать нападающего Мохамеда Салаха грядущим летом.

Ожидается, что после окончания этого сезона клубы из Саудовской Аравии вернутся за Салахом, не сумев заполучить Мохамеда прошлым летом.



Джонсон считает, что лучше продать Салаха сейчас, чем лишиться его через год свободным агентом. Глен верит, что уход 31-летнего египтянина придаст толчок развитию Харви Эллиотта.



"Это тяжело, потому что его никогда по-настоящему не заменишь, но с 70 миллионами фунтов на счету шансы на это будут выше — ты не хочешь, чтобы он ушел из клуба бесплатно".



"В следующем сезоне он будет на год старше, поэтому я думаю, имеет смысл отпустить его этим летом, если за него предложат большие деньги, даже несмотря на то, что видеть его уход будет душераздирающе".



"70 миллионов фунтов можно будет инвестировать назад в состав на следующий сезон, тогда как он, к сожалению, не сможет вечно продолжать делать то, что делает. Теперь с каждым годом его стоимость будет снижаться, и это связано с его возрастом, а не с его мастерством. Если они получат правильные деньги за него, это может быть правильное время отпустить его".



"Кто-нибудь определенно получит возможность заменить его, так что это может означать больше игрового времени для Харви Эллиотта. Почти невозможно сравнивать Мо с каким-либо другим игроком в мире, поэтому вопрос не в том, чтобы заменить его, а в том, чтобы двигаться дальше и попытаться найти нечто другое. Харви великолепен в этом сезоне, но обеспечит ли он 20 голов за сезон? Наверное, нет, но этот игрок может помочь кому-нибудь другому забить 20", — цитирует Джонсона Daily Express.