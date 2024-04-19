Сити" и "Челси" следят за Сергеем Пиняевым

"Манчестер Сити" и "Челси" проявляют интерес к вингеру московского "Локомотива" Сергею Пиняеву.

В свое время Пиняев побывал на просмотре в академии "Манчестер Юнайтед" и даже забил пять голов в товарищеском матче против "Бари". Спустя годы Сергей, наконец, может связать свою карьеру с одним из больших клубов Премьер-Лиги.



Учитывая санкции британского правительства в отношении России, "Сити" или "Челси" едва ли удастся напрямую купить Пиняева у клуба из Москвы.



Поэтому, как сообщает HITC, "Сити" или "Челси" может пристроить Пиняева в один из своих дочерних клубов, пока 19-летний россиянин не будет готов к переезду в Англию.



Пиняев также находится на радаре у дортмундской "Боруссии", "Байера", "Вильярреала" и "Наполи", а в прошлом Сергея, которого по стилю игры сравнивают с Криштиану Роналду, просматривали "Ливерпуль" и "Ньюкасл".