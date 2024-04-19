Артета призвал Премьер-Лигу адаптировать расписание для помощи своим клубам в Европе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал Премьер-Лигу адаптировать расписание для более успешного выступлениях своих клубов в еврокубках.

На текущей неделе "Арсенал" и "Манчестер Сити" вылетели из Лиги Чемпионов, тогда как "Ливерпуль" и "Вест Хэм" завершили выступление в Лиге Европы.



После поражения от "Баварии" со счетом 3:2 по сумме двух матчей Артета почувствовал, что его команда не находилась в одинаковых условиях с соперником.



"Когда смотришь на расписание "Баварии" и наше, на количество сыгранных ими матчей, то видишь, что они дали отдохнуть 10 игрокам перед первым матчем девять дней назад. То же самое три дня назад. Это делает разницу".



"В их лигах они отменяют матчи или переносят их, чтобы команды получили больше отдыха перед Лигой Чемпионов".



"Мы (Премьер-Лига) этого не делаем, и это подвергает нас дополнительному давлению. Это не оправдание, это реальность".



"Если мы хотим соревноваться в одинаковых условиях, нам нужно иметь столько же времени на восстановление между матчами. Это меньшее, что мы можем сделать", — цитирует Артету Evening Standard.