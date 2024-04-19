Клопп хочет провести концовку сезона "близко к идеалу"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команде нужно провести концовку сезона "близко к идеалу", чтобы рассчитывать на завоевание титула Премьер-Лиги.

За шесть матчей до завершения сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" находится в двух очках позади лидирующего "Манчестер Сити".



В 2019 и 2022 годах "Ливерпуль" уступал "Сити" титул с разницей в одно очко, однако этот опыт не отбил у Клоппа желание попытаться снова.



"Мы уже были в этом положении прежде, и в конце концов мы не выигрывали лигу. Мы уступали очко и все такое. Какого рода опыт это был? Мы знаем, каково это, но это не приносило нам титул. Этот опыт не является решающим фактором".



"Хорошо знать, что ты хорош и можешь создавать проблемы другим командам. Но одна вещь ясна: если вы хотите стать чемпионами Премьер-Лиги, вам нужно быть близко к идеалу, а если вы неидеальны, тогда вам нужно реагировать на неудачи лучшим из возможных способов или идеальным способом. Это то, что мы делаем сейчас. Нам нужно начать исправлять положение".



"Думаю, если мы выиграем все свои оставшиеся матчи, у нас будут хорошие шансы стать чемпионом. Если нет, будут хорошие шансы, что чемпионом станет кто-то другой. Возможно, нам хватит и пяти побед, но никто не знает. Кто мог предсказать, что "Арсенал" проиграет "Астон Вилле"? Нам все еще предстоит отправиться туда, и это не самый мой любимый выезд".



"Все мы сидим здесь и думаем: "Да, окей, "Сити" выиграет все свои матчи". И это случалось довольно частно, но у них много матчей, и их ждут сложные соперники. Мы не думаем об этом. Мы не думаем о них. Нам просто нужно снова начать выигрывать матчи", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.