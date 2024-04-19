Трент: "Мы словно вручили титул "Сити"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что его команда словно вручила титул Премьер-Лиги "Манчестер Сити", проиграв дома "Кристал Пэлас".

Поражение 0:1 от "Пэлас" в прошлый уикенд отбросило "Ливерпуль" на третье место и позволило "Манчестер Сити" возглавить таблицу Премьер-Лиги за шесть матчей до конца.



Александер-Арнольд ожидает, что "Сити" выиграет эти шесть матчей, но в то же время призывает "Ливерпуль" был наготове, если "горожане" вдруг оступятся.



"Арсенал" переживал это, мы переживали это два или три раза — когда участвуешь в чемпионской гонке с "Сити", они граничат с идеалом".



"Ты не можешь поскользнуться или допускать ошибки. Если ты даешь им преимущество, они не дрогнут в такие моменты. Они выглядят неуязвимо. Они как хорошо смазанная машина".



"Это то, что они делают. Как только у них пошла игра, их не остановить. Дать им это преимущество за шесть матчей до конца — это почти то же самое, как вручить им титул. Мы лишь можем надеяться, что кто-нибудь сделает нам одолжение, и наращивать свою разницу мячей".



"У нас остается шесть матчей, и они быстро пролетят. Наша цель — выиграть каждый матч. Это все, что мы можем сделать. Это будет сложно, но в последние недели я видел, что даже один результат может изменить соотношение шансов. В Премьер-Лиге может случиться всякое".



"У них великолепная команда. В данный момент сложно думать, что они не выиграют оставшиеся матчи, имея такой состав и такого тренера. Но в Премьер-Лиге случались и более странные вещи", — сообщил Александер-Арнольд Sky Sports.