Тен Хан не удивлен, что Санчо будет играть в полуфинале Лиги Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что не удивлен выходом вингера Джейдона Санчо с дортмундской "Боруссией" в полуфинал Лиги Чемпионов.

Угодив в опалу к Тен Хагу в сентябре, в зимнее трансферное окно Санчо вернулся на правах аренды в "Боруссию", с которой на этой неделе достиг полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.



По словам Тен Хага, он не ставит под сомнение мастерство Санчо, однако Джейдон до сих пор не извинился за критику своего наставника в социальных сетях.



"Нет, ничего не изменилось (в плане будущего Санчо), но мы знаем, что Джейдон Санчо — великолепный футболист, так что это не сюрприз для нас. Дело не в этом".



"Я слежу за международным футболом и слежу за игроками, которые находятся в аренде в других клубах. Это был великолепный матч — "Боруссия" против "Атлетико". "Боруссия" показала отличную игру, и это хорошая новость для Джейдона, он сделал свой вклад в результат", — цитирует Тен Хага The Independent.



Также Тен Хаг заверил, что вингер Алехандро Гарначо не повторит судьбу Санчо, несмотря на "лайки" твитов с критикой Эрика.



"Алехандро — молодой игрок, он должен многому научиться. Он извинился, и мы движемся дальше", — заявил Тен Хаг.