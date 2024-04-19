"Ньюкасл" готов побороться за Галлахера
"Ньюкасл" готов побороться за полузащитника "Челси" Конора Галлахера грядущим летом.
Галлахер является одним из лучших игроков "Челси" в этом сезоне, а также подменяет Риса Джеймса в качестве капитана "синих".
Однако от контракта Галлахера с зарплатой в 50,000 фунтов в неделю остается только один полный год, а хоть сколько-нибудь значимый прогресс в переговорах о продлении сотрудничества отсутствует.
Также нельзя забывать, что "Челси" находится в сложной ситуации с точки зрения соблюдения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и нуждается в продажах до 30 июня.
До сих пор претендентом номер один на Галлахера считался "Тоттенхэм, однако The Chronicle утверждает, что "Ньюкасл" тоже хочет 24-летнего игрока сборной Англии.
"Ньюкасл" имеет давний интерес к Галлахеру, которого скауты "сорок" в очередной раз просматривали во время победного для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" ранее в апреле (4:3).
19.04.2024 15:00
Просмотров: 393
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Возможности Нькасла проводить крупные покупки весьма ограничены ффп. У нас же ситуация намного лучше. Не ожидаю серьезного соперничества с их стороны
(ответить)
За 60-70 млн можно
(ответить)
Не верю. Разве что за дёшево
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий