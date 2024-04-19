"Ньюкасл" готов побороться за Галлахера

Конор Галлахер "Ньюкасл" готов побороться за полузащитника "Челси" Конора Галлахера грядущим летом.

Галлахер является одним из лучших игроков "Челси" в этом сезоне, а также подменяет Риса Джеймса в качестве капитана "синих".

Однако от контракта Галлахера с зарплатой в 50,000 фунтов в неделю остается только один полный год, а хоть сколько-нибудь значимый прогресс в переговорах о продлении сотрудничества отсутствует.

Также нельзя забывать, что "Челси" находится в сложной ситуации с точки зрения соблюдения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги и нуждается в продажах до 30 июня.

До сих пор претендентом номер один на Галлахера считался "Тоттенхэм, однако The Chronicle утверждает, что "Ньюкасл" тоже хочет 24-летнего игрока сборной Англии.

"Ньюкасл" имеет давний интерес к Галлахеру, которого скауты "сорок" в очередной раз просматривали во время победного для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" ранее в апреле (4:3).


Метки Галлахер, Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 19.04.2024 16:30 # ray-black
    Возможности Нькасла проводить крупные покупки весьма ограничены ффп. У нас же ситуация намного лучше. Не ожидаю серьезного соперничества с их стороны

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  2. chelsiukpro 19.04.2024 16:18 # chelsiukpro
    За 60-70 млн можно

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  3. shearer1 19.04.2024 15:05 # shearer1
    Не верю. Разве что за дёшево

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