Уолкер призвал "Сити" выместить свою боль на "Челси"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер призвал команду выместить свою боль от вылета из Лиги Чемпионов на "Челси" в ближайшую субботу.

В минувшую среду "Сити" покинул Лигу Чемпионов, уступив "Реалу" в серии пенальти. "Горожане" имели огромное игровое преимущество, но 120 минут ответного четвертьфинального матча завершили только со счетом 1:1.



33-летнему Уолкеру очень обидно проиграть таким образом, лишившись шансов на повторение требла, однако Кайл уже думает о полуфинале Кубка Англии против "Челси".



"Это очень сложно — это, наверное, самый жестокий способ проиграть матч. Нужно стойко это принять и двигаться дальше. Это больно, и нам нужно ощущать эту боль. Надеюсь, она придаст нам мотивацию продолжать и сделать нечто особенное на "Уэмбли".



"Реагировать на неудачи — это часть нашей работы. Мы — профессионалы. Мы слишком упорно трудились, чтобы теперь опустить руки. Лучшая вещь в футболе состоит в том, что ты можешь исправиться в следующем матче, и в субботу нас ждет матч огромной важности. Это отличная возможность выпустить наружу эту боль и этот огонь", — цитирует Уолкера The Guardian.