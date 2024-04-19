Уолкер призвал "Сити" выместить свою боль на "Челси"

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер призвал команду выместить свою боль от вылета из Лиги Чемпионов на "Челси" в ближайшую субботу.

В минувшую среду "Сити" покинул Лигу Чемпионов, уступив "Реалу" в серии пенальти. "Горожане" имели огромное игровое преимущество, но 120 минут ответного четвертьфинального матча завершили только со счетом 1:1.

33-летнему Уолкеру очень обидно проиграть таким образом, лишившись шансов на повторение требла, однако Кайл уже думает о полуфинале Кубка Англии против "Челси".

"Это очень сложно — это, наверное, самый жестокий способ проиграть матч. Нужно стойко это принять и двигаться дальше. Это больно, и нам нужно ощущать эту боль. Надеюсь, она придаст нам мотивацию продолжать и сделать нечто особенное на "Уэмбли".

"Реагировать на неудачи — это часть нашей работы. Мы — профессионалы. Мы слишком упорно трудились, чтобы теперь опустить руки. Лучшая вещь в футболе состоит в том, что ты можешь исправиться в следующем матче, и в субботу нас ждет матч огромной важности. Это отличная возможность выпустить наружу эту боль и этот огонь", — цитирует Уолкера The Guardian.




Метки Кубок Англии, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Уолкер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2024 14:00

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  1. akado 19.04.2024 14:26 # akado
    Палмер пару палок кинет бывшей.

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  2. narcot 19.04.2024 14:09 # narcot
    хаты на пенисов)

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  3. danny949494 19.04.2024 14:07 # danny949494
    Победа пенсионеров!

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