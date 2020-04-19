Тоуни ожидает получить зарплату выше, чем у Фернандеша

Айвен Тоуни В случае своего перехода в "Манчестер Юнайтед" нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни рассчитывает получить зарплату выше, чем у капитана "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

После окончания этого сезона у Тоуни останется только 12 месяцев по контракту, что делает продажу Айвена более чем вероятной для "Брентфорда".

Недавно появилась информация, что "Юнайтед" стал "темной лошадкой" в борьбе за Тоуни, потому что другие топ-клубы Премьер-Лиги или не могут, или не хотят покупать Айвена.

Сам Тоуни хочет перейти в топ-клуб, но в то же время имеет соответствующие ожидания по зарплате. На новом месте 28-летний игрок сборной Англии рассчитывает получить контракт с жалованием в 250,000 фунтов в неделю — или 13 млн. фунтов в год.

Как отмечает The Sun, упомянутый Фернандеш зарабатывает на 10,000 фунтов в неделю меньше.

Вообще, "Юнайтед" планирует значительно облегчить свою зарплатную ведомость грядущим летом, избавившись от Рафаэля Варана, Аарона Ван-Биссаки, Каземиро, Джейдона Санчо и Антони Мартиаля.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2024 13:00

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  1. charmk 19.04.2024 14:13 # charmk
    Что этот нигер себе позволяет?

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  2. ray-black 19.04.2024 13:47 # ray-black
    Рад что мы решили не вписываться в борьбу за этого самовлюбленного уголька. Тоже , плять, звезда футбола нашлась.

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  3. alexomck 19.04.2024 13:26 # alexomck
    Хочет ставить по крупному

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