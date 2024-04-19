Каземиро признался, что Анчелотти отговаривал его от перехода в МЮ

Карло Анчелотти и Каземиро Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро признался, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти пытался убедить его остаться в Мадриде.

Летом 2022 "Юнайтед" приобрел Каземиро у "Реала" за 70 миллионов фунтов. Бразилец достойно провел свой дебютный английский сезон и помог "красным дьяволам" вернуться в Лигу Чемпионов, но в этой кампании выступает не так ярко.

По словам Каземиро, в период переговоров с "Юнайтед" был только один момент, когда он засомневался насчет этого трансфера, но слез Анчелотти все равно оказалось недостаточно.

"Когда с "Манчестер Юнайтед" все было согласовано, я пришел в кабинет Анчелотти... Он начал плакать".

"Он сказал мне: "Казе, я не знаю... Я просто хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты уходил".

"То был единственный момент, когда я засомневался насчет ухода из "Реала", — сообщил Каземиро Chiringuito.


Метки Анчелотти, Каземиро, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2024 12:00

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  1. vals1702 19.04.2024 12:31 # vals1702
    Анчи херни не посоветует

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  2. lexa-arsenal 19.04.2024 12:13 # lexa-arsenal
    Как в воду глядел

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  3. restor 19.04.2024 12:13 # restor
    Даже слезы папы Карло не остановили Каземиро от трансфера в МЮ

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  4. narcot 19.04.2024 12:06 # narcot
    бабосы зарешали

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