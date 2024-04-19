Каземиро признался, что Анчелотти отговаривал его от перехода в МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро признался, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти пытался убедить его остаться в Мадриде.

Летом 2022 "Юнайтед" приобрел Каземиро у "Реала" за 70 миллионов фунтов. Бразилец достойно провел свой дебютный английский сезон и помог "красным дьяволам" вернуться в Лигу Чемпионов, но в этой кампании выступает не так ярко.



По словам Каземиро, в период переговоров с "Юнайтед" был только один момент, когда он засомневался насчет этого трансфера, но слез Анчелотти все равно оказалось недостаточно.



"Когда с "Манчестер Юнайтед" все было согласовано, я пришел в кабинет Анчелотти... Он начал плакать".



"Он сказал мне: "Казе, я не знаю... Я просто хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты уходил".



"То был единственный момент, когда я засомневался насчет ухода из "Реала", — сообщил Каземиро Chiringuito.