Клопп отказывается критиковать Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался критиковать своего нападающего Мохамеда Салаха за промах против "Аталанты".

Ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы начался для "Ливерпуля" с реализованного Салахом пенальти. Перед "красными" забрезжила надежды отыграться после домашнего поражения 0:3 неделю назад.



Позже в первом тайме Салах упустил роскошную возможность забить второй гол против "Аталанты", однако Клопп не винит Мохамеда и не переживает за своего бомбардира, который после длительного отсутствия с травмой не похож на себя.



"Мы проиграли противостояние не сегодня вечером, мы проиграли его дома на прошлой неделе. Очень легко поздравить "Аталанту", потому что они заслужили пройти дальше. Когда выигрываешь противостояние со счетом 3:1, особенно таким образом, ты этого абсолютно заслуживаешь. Мне грустно, что мы не прошли дальше, но я не разочарован или зол".



"Я особо не переживаю. Нападающие промахиваются. Мы должны преодолеть это, он должен преодолеть это. Он один из самых опытных игроков в составе. Это не так, что прежде Мо не упускал моменты в своей жизни. Это часть игры. Он очень убедительно исполнил пенальти, а в следующем моменте ему не повезло, но это не первый раз, когда он упустил такого рода момент. Я не буду делать из этого громкую историю", — цитирует Клоппа The Guardian.



