"Арсенал" нацелился на Олисе и Исака

Александер Исак "Арсенал" определил вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе и нападающего "Ньюкасла" Александера Исака в качестве своих целей на летнее трансферное окно.

"Арсенал" продемонстрировал значительный прогресс с тех пор, как прошлым летом инвестировал свыше 200 миллионов фунтов в укрепление своего состава, но этого все равно может не хватить для трофеев — в минувшую среду "канониры" вылетели из Лиги Чемпионов, а за несколько дней до этого утратили инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

По информации The Guardian, летом "Арсенал" снова будет искать усиление. Прежде всего "канониры" хотят обзавестись вингером и нападающим.

Среди вингеров "Арсеналу" приглянулся Олисе, несмотря на то, что Майкл отметился только девятью появлениями в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.

22-летний англо-француз интересен ряду других клубов, включая "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", а его контракт с "Пэлас" предусматривает отступные в районе 65 миллионов фунтов.

Исак в свою очередь является одной из ведущих целей "Арсенала" среди нападающих. В свое время Александер обошелся "Ньюкаслу" в 63 млн. фунтов, так что это трансфер будет весьма дорогим для "канониров".

Альтернативами 24-летнему шведу для "Арсенала" выступают Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Душан Влахович из "Ювентуса", а вот к Айвену Тоуни из "Брентфорда" "канониры" охладели.


Метки Арсенал, Исак, Кристал Пэлас, Ньюкасл, Олисе

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2024 10:00

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  1. chelsae88 19.04.2024 11:01 # chelsae88
    Оба проведут заднеприводным по губам

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  2. chelsiukpro 19.04.2024 10:32 # chelsiukpro
    Исак будет в Челси а не у заднеприводных! Хороший молодой нап!

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  3. easports 19.04.2024 10:24 # easports
    Напа не хватает и глубины.

    Подмену для Сака, либо Жезуса на правом использовать, как от центрнапа от него толку нет.

    Продать Зину и остальной шлак. Купить подмену Тимберу, Уайту и Томиясу. Купить правоногого ЦЗ под Салибу.

    А Исак хорош, но травматичен кажется.

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  4. division 19.04.2024 10:09 # division
    200 лямов за двоих. Не потянут такое

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