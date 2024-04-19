"Арсенал" нацелился на Олисе и Исака

"Арсенал" определил вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе и нападающего "Ньюкасла" Александера Исака в качестве своих целей на летнее трансферное окно.

"Арсенал" продемонстрировал значительный прогресс с тех пор, как прошлым летом инвестировал свыше 200 миллионов фунтов в укрепление своего состава, но этого все равно может не хватить для трофеев — в минувшую среду "канониры" вылетели из Лиги Чемпионов, а за несколько дней до этого утратили инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



По информации The Guardian, летом "Арсенал" снова будет искать усиление. Прежде всего "канониры" хотят обзавестись вингером и нападающим.



Среди вингеров "Арсеналу" приглянулся Олисе, несмотря на то, что Майкл отметился только девятью появлениями в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.



22-летний англо-француз интересен ряду других клубов, включая "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", а его контракт с "Пэлас" предусматривает отступные в районе 65 миллионов фунтов.



Исак в свою очередь является одной из ведущих целей "Арсенала" среди нападающих. В свое время Александер обошелся "Ньюкаслу" в 63 млн. фунтов, так что это трансфер будет весьма дорогим для "канониров".



Альтернативами 24-летнему шведу для "Арсенала" выступают Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Душан Влахович из "Ювентуса", а вот к Айвену Тоуни из "Брентфорда" "канониры" охладели.