"Арсенал" нацелился на Олисе и Исака
"Арсенал" определил вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе и нападающего "Ньюкасла" Александера Исака в качестве своих целей на летнее трансферное окно.
"Арсенал" продемонстрировал значительный прогресс с тех пор, как прошлым летом инвестировал свыше 200 миллионов фунтов в укрепление своего состава, но этого все равно может не хватить для трофеев — в минувшую среду "канониры" вылетели из Лиги Чемпионов, а за несколько дней до этого утратили инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
По информации The Guardian, летом "Арсенал" снова будет искать усиление. Прежде всего "канониры" хотят обзавестись вингером и нападающим.
Среди вингеров "Арсеналу" приглянулся Олисе, несмотря на то, что Майкл отметился только девятью появлениями в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.
22-летний англо-француз интересен ряду других клубов, включая "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", а его контракт с "Пэлас" предусматривает отступные в районе 65 миллионов фунтов.
Исак в свою очередь является одной из ведущих целей "Арсенала" среди нападающих. В свое время Александер обошелся "Ньюкаслу" в 63 млн. фунтов, так что это трансфер будет весьма дорогим для "канониров".
Альтернативами 24-летнему шведу для "Арсенала" выступают Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Душан Влахович из "Ювентуса", а вот к Айвену Тоуни из "Брентфорда" "канониры" охладели.
19.04.2024 10:00
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Последние комментарии:
Оба проведут заднеприводным по губам
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Исак будет в Челси а не у заднеприводных! Хороший молодой нап!
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Напа не хватает и глубины.
Подмену для Сака, либо Жезуса на правом использовать, как от центрнапа от него толку нет.
Продать Зину и остальной шлак. Купить подмену Тимберу, Уайту и Томиясу. Купить правоногого ЦЗ под Салибу.
А Исак хорош, но травматичен кажется.
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200 лямов за двоих. Не потянут такое
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