Швайнштайгер рассказал, как Моуриньо изолировал его от первой команды МЮ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер рассказал, как был изолирован от первой команды при Жозе Моуриньо и отправлен тренироваться с юниорами.

Швайнштайгер сыграл 31 матч за "Юнайтед" при Луи Ван Гале в сезоне 2015/16. Однако в следующей кампании, уже при Моуриньо, Бастиан принял участие только в четырех поединках, в 2017 году уехав выступать за "Чикаго Файр" из МЛС.



Швайнштайгер чувствует, что португальский тренер был предвзят к нему, и перед уходом из "Юнайтед" Бастиан даже добился извинений.



"Мне было грустно, потому что "Юнайтед" был вторым клубом моего сердца. Я дал им многое как игрок, поэтому мне было грустно. Я не тот человек, который побежит жаловаться медиа. Для меня важнее сосредоточиться на футболе и вести себя так, как я вел".



"Это случилось в 2016 году. Я ездил в сборную Германии, с которой мы далеко продвинулись на Евро, достигнув полуфинала, поэтому я приступил к предсезонной подготовке немного позже, когда команда уже совершала турне по Соединенным Штатам".



"Когда я прибыл, то первый день тренировался со Златаном Ибрагимовичем. Я думал, что это замечательно, потому что этот игрок обладает видением и вместе с ним удивительно играть".



"На следующий день, в мой День рождения, я прибыл в Каррингтон, где (бывший спортивный директор) Джон Мерто сказал, что мне запрещено заходить в раздевалку, потому что так решил тренер. Ни предупреждения, ничего. Я не знаю, почему так произошло".



"Кто-нибудь мог сказать мне это в первый день или нормально объяснить. Но ладно, я отправился в раздевалку для юниоров и провел тренировку с командой U-16".



"Да, он (Моуриньо) совершенно вышвырнул меня из раздевалки, и мне пришлось просить Мерто принести мои бутсы и экипировку. Я спросил, с кем мне теперь тренироваться, и он сказал, что есть команда U-16, поэтому я отправился тренироваться с U-16".



"Впервые передо мной извинились, когда я уезжал из "Манчестер Юнайтед" в Америку. Я попросил разрешения у Жозе на этот переход, и он извинился за то, как обращался со мной поначалу. Ему пришлось меня отпустить, потому что он не мог снова так плохо поступить со мной", — сообщил Швайнштайгер в подкасте Гари Невилла.