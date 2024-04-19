Лейндерс может возглавить "Бешикташ"

Пеп Лейндерс Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс может стать новым наставником "Бешикташа".

"Бешикташ" находится в поисках нового наставника после расставания с Фернанду Сантушем в прошлом месяце. Как утверждает The Athletic, турецкий клуб высоко ценит Лейндерса.

Как и Юрген Клопп, Лейндерс покидает "Ливерпуль" в конце этого сезона. Но если главный тренер "красных" собирается отдохнуть год от футбола, то его ассистент терять время не собирается.

Ожидается, что Лейндерс попробует проявить себя в качестве самостоятельного специалиста, и "Бешикташ" — один из вариантов, которые могут заинтересовать 41-летнего голландца.

Добавим, ранее Лейндерса, который трудится в системе "Ливерпуля" с 2014 года, также сватали в "Аякс".


Метки Бешикташ, Лейндерс, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2024 08:00

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