Лейндерс может возглавить "Бешикташ"

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс может стать новым наставником "Бешикташа".

"Бешикташ" находится в поисках нового наставника после расставания с Фернанду Сантушем в прошлом месяце. Как утверждает The Athletic, турецкий клуб высоко ценит Лейндерса.



Как и Юрген Клопп, Лейндерс покидает "Ливерпуль" в конце этого сезона. Но если главный тренер "красных" собирается отдохнуть год от футбола, то его ассистент терять время не собирается.



Ожидается, что Лейндерс попробует проявить себя в качестве самостоятельного специалиста, и "Бешикташ" — один из вариантов, которые могут заинтересовать 41-летнего голландца.



Добавим, ранее Лейндерса, который трудится в системе "Ливерпуля" с 2014 года, также сватали в "Аякс".