Клопп: "Теперь бросим все силы на Премьер-Лигу"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал "бросить все силы" на Премьер-Лигу после вылета из Лиги Европы.
В своем последнем европейском матче при Клоппе "Ливерпуль" одержал победу 0:1 в гостях у "Аталанты", но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать дефицит в три гола после первой четвертьфинальной встречи Лиги Европы.
Тем не менее, Клопп доволен показанной игрой и тем, что "Ливерпуль" реабилитировался за два домашних поражения подряд. Теперь все мысли Юргена связаны с шесть заключительными матчами в Премьер-Лиге.
"Было ясно, что мы поставили перед собой задачу огромной сложности. Мне очень понравился матч сегодня вечером с точки зрения желания и энергии, которые показали парни. Это было невероятно с их стороны".
"Это был очень непростой матч, и моментами мы были чересчур поспешны. Если бы физическое состояние Трента Александер-Арнольда было лучше, он бы остался на поле подольше, но это безумие, что он вообще сыграл! В конце концов у него закончилось топливо".
"Мы выиграли матч, и это та реакция, которую мы хотели показать. Это было сложно, и мы знали это заранее, но наш соперник на 100 процентов заслужил пройти дальше".
"Мы должны сосредоточиться на лиге, и именно это мы теперь сделаем. Мы выиграли этот матч, поэтому мы вернулись на победный путь".
"Матч подарил смешанные эмоции. Мы вылетели, но меня порадовала игра. Мы бы хотели оказаться в Дублине (в финале), но этому не суждено случиться. Теперь у нас осталось одно соревнование, и мы бросим на него все силы", — сообщил Клопп TNT Sports.
19.04.2024 07:00
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так уже бросили в прошлом туре)
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ох и клоун)
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Все три лидера АПЛ решили слить ненужные кубки, что бы сосредоточиться на чемпионате.
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так уже бросили в матче с Кристал Пэлас, вроде
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