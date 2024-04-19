Клопп: "Теперь бросим все силы на Премьер-Лигу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал "бросить все силы" на Премьер-Лигу после вылета из Лиги Европы.

В своем последнем европейском матче при Клоппе "Ливерпуль" одержал победу 0:1 в гостях у "Аталанты", но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать дефицит в три гола после первой четвертьфинальной встречи Лиги Европы.



Тем не менее, Клопп доволен показанной игрой и тем, что "Ливерпуль" реабилитировался за два домашних поражения подряд. Теперь все мысли Юргена связаны с шесть заключительными матчами в Премьер-Лиге.



"Было ясно, что мы поставили перед собой задачу огромной сложности. Мне очень понравился матч сегодня вечером с точки зрения желания и энергии, которые показали парни. Это было невероятно с их стороны".



"Это был очень непростой матч, и моментами мы были чересчур поспешны. Если бы физическое состояние Трента Александер-Арнольда было лучше, он бы остался на поле подольше, но это безумие, что он вообще сыграл! В конце концов у него закончилось топливо".



"Мы выиграли матч, и это та реакция, которую мы хотели показать. Это было сложно, и мы знали это заранее, но наш соперник на 100 процентов заслужил пройти дальше".



"Мы должны сосредоточиться на лиге, и именно это мы теперь сделаем. Мы выиграли этот матч, поэтому мы вернулись на победный путь".



"Матч подарил смешанные эмоции. Мы вылетели, но меня порадовала игра. Мы бы хотели оказаться в Дублине (в финале), но этому не суждено случиться. Теперь у нас осталось одно соревнование, и мы бросим на него все силы", — сообщил Клопп TNT Sports.