Эмилиано Мартинес не был удален, несмотря на две желтых карточки

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес избежал удаления в ответном четвертьфинальном матче Лиги Конференций против "Лилля", несмотря на две желтые карточки.

Накануне "Вилла" потерпела поражение 2:1 во Франции, но поскольку по сумме двух матчей счет был 3:3, команда Унаи Эмери смогла взять верх над "Лиллем" в серии пенальти.



Как раз во время серии пенальти Мартинес стал задирать фанатов "Лилля", которые провоцировали его весь матч. Рефери Иван Кружляк не оставил это без внимания и показал Эмилиано желтую карточку.



На тот момент Мартинес уже имел один "горчичник", который он получил в первом тайме за затяжку времени. Однако 31-летний аргентинец не покинул поле.



Малоизвестное в футболе правило гласит, что желтые карточки, полученные во время матча, не переносятся на серию пенальти, и игрок будет отстранен от участия в серии только в случае прямой красной.



"Вся моя карьера — это то еще приключение. Я — верующий и трудолюбивый человек, и сегодня это была моя судьба. Всю свою карьеру я всегда говорю, что в такие моменты я обязан своим партнерам по команде".



"Вчера, когда мы смотрели "Реал", тренер сказал, что нам, возможно, тоже придется исполнять пенальти".



"Я получил желтую карточку через 30 минут после начала матча, когда мы уступали в счете. Их голкипер делал то же самое. Поэтому я не знаю, чего рефери хотел от меня".



"В серии пенальти мяча не было на точке, и я попросил мяч у болбоя... Затем я получил желтую карточку".



"Я просто не понимаю правил", — сообщил Мартинес TNT Sports.