"Вест Хэм" сыграл вничью с "Байером" и покинул Лигу Европы

"Вест Хэм" завершил вничью 1:1 ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Байера", в результате покинув турнир.

"Вест Хэму" терять было нечего, поэтому хозяева активно начали матч и уже на 13-й минуте открыли счет. Джаррод Боуэн навесил к границе вратарской, а Мичейл Антонио опередил в воздухе голкипера и пробил головой — 1:0.



Гол только воодушевил "молотобойцев", которые в остатке первого тайма доминировали над "Байером", но никак не могли забить. Особенно хороший момент не использовал Боуэн, чей удар с близкого расстояния отразил ногой голкипер.



Во втором тайме у хозяев уже не было такого подавляющего игрового преимущества. Гости держались, а на 89-й минуте даже сравняли счет. Это Джереми Фримпонг сместился в штрафной и пробил с рикошетом от Аарона Крессуэлла — 1:1.



"Вест Хэм" был очень хорош по игре в первом тайме, однако даже просто нанести леверкузенцам их первое поражение в сезоне оказался не в состоянии.



"Вест Хэм" (Англия) — "Байер" (Германия) — 1:1 (1:0) по сумме двух матчей — 1:3



Голы: Антонио 13 — Фримпонг 89.



"Вест Хэм": Фабиански, Агерд (Огбонна 45), Зума, Крессуэлл, Цоуфал (Джонсон 84), Соучек, Уорд-Проуз, Альварес (Корне 84), Кудус, Боуэн, Антонио.



"Байер": Коварж, Станишич, Та, Инкапье, Коссуну (Тапсоба 29), Паласиос, Джака, Гримальдо (Адли 68), Виртц (Андрих 87), Телла (Фримпонг 45), Шик (Бонифасе 45).



Предупреждения: Цоуфал, Зума, Боуэн, Антонио, Соучек, Альварес — Коссуну, Та, Паласиос.