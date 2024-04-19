"Ливерпуль" победил "Аталанту" и вылетел из Лиги Европы

"Ливерпуль" одержал победу 0:1 в гостях у "Аталанты", но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Лиги Европы.

Уже на пятой минуте Трент Александер-Арнольд, выполняя прострел с правого фланга, попал в руку соперника, и Мохамед Салах получил возможность реализовать пенальти — 0:1.



"Аталанта" отнюдь не растерялась и в дальнейшем создала ряд неприятных моментов Алиссону и его защитникам, не позволив "Ливерпулю" доминировать в игре.



У "красных" были несколько моментов, чтобы забить второй гол до перерыва, но не сложилось.



А во втором тайме у "Ливерпуля" перестало получаться создавать моменты, несмотря на выход со скамейки ряда атакующих игроков. "Аталанта" надежно оборонялась, больше не пропустив.



"Ливерпуль" выиграл этот отдельно взятый матч, но чуда не случилось — дальше идет "Аталанта", которой помог голевой перевес после первой встречи.



"Аталанта" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 3:1



Гол: Салах 7 (пен).



"Аталанта": Муссо, Джимшити, Хин, Колашинац, Дзаппакоста, Де Рон, Эдерсон (Пашалич 75), Руджери, Копмейнерс, Миранчук (Лукман 79), Скамакка (Де Кетеларе 75).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 72), Конате, Ван Дейк, Робертсон (Дэннс 79), Макаллистер, Собослаи (Эллиотт 67), Джонс, Салах (Нуньес 66), Гакпо, Диас (Жота 66).



Предупреждения: Хин, Копмейнерс, Дзаппакоста — Диас.