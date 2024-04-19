"Ливерпуль" победил "Аталанту" и вылетел из Лиги Европы

Мохамед Салах "Ливерпуль" одержал победу 0:1 в гостях у "Аталанты", но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Лиги Европы.

Уже на пятой минуте Трент Александер-Арнольд, выполняя прострел с правого фланга, попал в руку соперника, и Мохамед Салах получил возможность реализовать пенальти — 0:1.

"Аталанта" отнюдь не растерялась и в дальнейшем создала ряд неприятных моментов Алиссону и его защитникам, не позволив "Ливерпулю" доминировать в игре.

У "красных" были несколько моментов, чтобы забить второй гол до перерыва, но не сложилось.

А во втором тайме у "Ливерпуля" перестало получаться создавать моменты, несмотря на выход со скамейки ряда атакующих игроков. "Аталанта" надежно оборонялась, больше не пропустив.

"Ливерпуль" выиграл этот отдельно взятый матч, но чуда не случилось — дальше идет "Аталанта", которой помог голевой перевес после первой встречи.

"Аталанта" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 3:1

Гол: Салах 7 (пен).

"Аталанта": Муссо, Джимшити, Хин, Колашинац, Дзаппакоста, Де Рон, Эдерсон (Пашалич 75), Руджери, Копмейнерс, Миранчук (Лукман 79), Скамакка (Де Кетеларе 75).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 72), Конате, Ван Дейк, Робертсон (Дэннс 79), Макаллистер, Собослаи (Эллиотт 67), Джонс, Салах (Нуньес 66), Гакпо, Диас (Жота 66).

Предупреждения: Хин, Копмейнерс, Дзаппакоста — Диас.


Метки Аталанта, Ливерпуль, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2024 00:00

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Последние комментарии:




  1. smm-man 19.04.2024 01:22 # smm-man
    Аталанта заслужила.

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  2. satellite 19.04.2024 01:11 # satellite
    заглотпуль как всегда обоссан
    только членси мог всрать финал кала этим уебанам

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  3. narcot 19.04.2024 01:01 # narcot
    хватит ебать кекстера без смазки))




    19.04.2024 00:24 #
    dexter

    Смазал?) Этот кретин, не знает что такое смазка.
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  4. hachidlo 19.04.2024 00:38 # hachidlo
    Полный Cumbak. С победой квадрупульцев!

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  5. hammersmith 19.04.2024 00:36 # hammersmith
    "Ливерпуль" победил "Аталанту"

    Источник: http://fapl.ru/posts/107104/

    БОЙТЕСЬ, БЛЯДИ

    (ответить)

  6. acceptodessa 19.04.2024 00:36 # acceptodessa
    рабсия,
    залупутин
    лузерпуль

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  7. narcot 19.04.2024 00:22 # narcot
    скажите этому дебилу, кто в еврокубках от англиков в этом году играл))




    19.04.2024 00:20 #
    dexter

    Зато есть МЮ, который второй годы без ЕК. Нюхай бибу.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107104/?c=1

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  8. soloviev-ynwa 19.04.2024 00:21 # soloviev-ynwa
    Гениальный Клопп снова всех переиграл. Специально слил за неделю все турниры, чтобы болельщики в следующем сезоне не грустили и не печалились по поводу его ухода. Слил наследие последнего сезона ради нервного состояния фанатов своего клуба в более далекой перспективе. Эта жертва на которую способны только великие личности!

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  9. girasimus 19.04.2024 00:16 # girasimus
    Квадрапуполо, сегодня твой день, можешь лизнуть бембу!

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  10. electric 19.04.2024 00:14 # electric
    !!!
    Слили ненужный турик в самый подходящий момент!
    Просто наблюдаем дальше!

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  11. ooaaaa 19.04.2024 00:13 # ooaaaa
    на какой там позиции Собослай вообще в лейпциге играл?
    клопп так и не понял

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  12. gavriil 19.04.2024 00:11 # gavriil
    Самое лучшее лекарство аптечное. Жаль в рецепте отказано.

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  13. yamateh 19.04.2024 00:10 # yamateh
    Эмери заберет конференцию, единственные тащеры англии в европе пока отсутствует Челси

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  14. skydreams 19.04.2024 00:10 # skydreams
    Колбасники хором - Сабослай сднил, на полсезона хватило; Салаха продать хоть за 50; Нуньес не футболист; ВВД не капитан; Гомес просто глиномес

    Сосидж - Сабослай топ, Салах топ, Нуньес топ, ВВД топ, Гомес пойдёт (не буду писать топ, а то опять сгорит)

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  15. girasimus 19.04.2024 00:09 # girasimus
    Три матча подряд не могут забить с игры, чем занимаются нападающие на тренировках?

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  16. b84 19.04.2024 00:09 # b84
    Клопп пидарас кстати пошел нахуй

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  17. dexter 19.04.2024 00:08 # dexter
    Бля, находятся же индивидумы на фупле, которые хотят видеть тренером ЛФК - Лайндерса...

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  18. gavriil 19.04.2024 00:07 # gavriil
    С победой!
    Салаху 40 лет прогулок желаю я.

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  19. skychnie-oboi 19.04.2024 00:07 # skychnie-oboi
    Команда летит - а защита пол часа с Алисой не знают кому мяч отдать.Алисон в кадре был минут 5 минут чистого времени пцц.
    Бак пустой - игроки деревяхи - куда то отдают передачи внедодачу, гавно навесы и прочая бездарность.Команда не летит - нет даже нормальной обработки мяча.В чемпионате так же будет вата.

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  20. yamateh 19.04.2024 00:06 # yamateh
    позорники конечно, слить 6-ой команде серии

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