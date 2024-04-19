"Ливерпуль" победил "Аталанту" и вылетел из Лиги Европы
"Ливерпуль" одержал победу 0:1 в гостях у "Аталанты", но этого оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Лиги Европы.
Уже на пятой минуте Трент Александер-Арнольд, выполняя прострел с правого фланга, попал в руку соперника, и Мохамед Салах получил возможность реализовать пенальти — 0:1.
"Аталанта" отнюдь не растерялась и в дальнейшем создала ряд неприятных моментов Алиссону и его защитникам, не позволив "Ливерпулю" доминировать в игре.
У "красных" были несколько моментов, чтобы забить второй гол до перерыва, но не сложилось.
А во втором тайме у "Ливерпуля" перестало получаться создавать моменты, несмотря на выход со скамейки ряда атакующих игроков. "Аталанта" надежно оборонялась, больше не пропустив.
"Ливерпуль" выиграл этот отдельно взятый матч, но чуда не случилось — дальше идет "Аталанта", которой помог голевой перевес после первой встречи.
"Аталанта" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 3:1
Гол: Салах 7 (пен).
"Аталанта": Муссо, Джимшити, Хин, Колашинац, Дзаппакоста, Де Рон, Эдерсон (Пашалич 75), Руджери, Копмейнерс, Миранчук (Лукман 79), Скамакка (Де Кетеларе 75).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 72), Конате, Ван Дейк, Робертсон (Дэннс 79), Макаллистер, Собослаи (Эллиотт 67), Джонс, Салах (Нуньес 66), Гакпо, Диас (Жота 66).
Предупреждения: Хин, Копмейнерс, Дзаппакоста — Диас.
19.04.2024 00:00
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Последние комментарии:
Аталанта заслужила.
(ответить)
заглотпуль как всегда обоссан
только членси мог всрать финал кала этим уебанам
(ответить)
хватит ебать кекстера без смазки))
19.04.2024 00:24 #
dexter
Смазал?) Этот кретин, не знает что такое смазка.
(ответить)
(ответить)
Полный Cumbak. С победой квадрупульцев!
(ответить)
"Ливерпуль" победил "Аталанту"
Источник: http://fapl.ru/posts/107104/
БОЙТЕСЬ, БЛЯДИ
(ответить)
рабсия,
залупутин
лузерпуль
(ответить)
скажите этому дебилу, кто в еврокубках от англиков в этом году играл))
19.04.2024 00:20 #
dexter
Зато есть МЮ, который второй годы без ЕК. Нюхай бибу.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/107104/?c=1
(ответить)
Гениальный Клопп снова всех переиграл. Специально слил за неделю все турниры, чтобы болельщики в следующем сезоне не грустили и не печалились по поводу его ухода. Слил наследие последнего сезона ради нервного состояния фанатов своего клуба в более далекой перспективе. Эта жертва на которую способны только великие личности!
(ответить)
Квадрапуполо, сегодня твой день, можешь лизнуть бембу!
(ответить)
!!!
Слили ненужный турик в самый подходящий момент!
Просто наблюдаем дальше!
(ответить)
на какой там позиции Собослай вообще в лейпциге играл?
клопп так и не понял
(ответить)
Самое лучшее лекарство аптечное. Жаль в рецепте отказано.
(ответить)
Эмери заберет конференцию, единственные тащеры англии в европе пока отсутствует Челси
(ответить)
Колбасники хором - Сабослай сднил, на полсезона хватило; Салаха продать хоть за 50; Нуньес не футболист; ВВД не капитан; Гомес просто глиномес
Сосидж - Сабослай топ, Салах топ, Нуньес топ, ВВД топ, Гомес пойдёт (не буду писать топ, а то опять сгорит)
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Три матча подряд не могут забить с игры, чем занимаются нападающие на тренировках?
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Клопп пидарас кстати пошел нахуй
(ответить)
Бля, находятся же индивидумы на фупле, которые хотят видеть тренером ЛФК - Лайндерса...
(ответить)
С победой!
Салаху 40 лет прогулок желаю я.
(ответить)
Команда летит - а защита пол часа с Алисой не знают кому мяч отдать.Алисон в кадре был минут 5 минут чистого времени пцц.
Бак пустой - игроки деревяхи - куда то отдают передачи внедодачу, гавно навесы и прочая бездарность.Команда не летит - нет даже нормальной обработки мяча.В чемпионате так же будет вата.
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позорники конечно, слить 6-ой команде серии
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